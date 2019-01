Galerna sobre la educación vasca Presidenta de la Federación Católica de Padres de Familiay Padres de Alumnos de Bizkaia, Fecapp Un birrete sobre unos libros. / Fotolia MIRIAM GONZÁLEZ Sábado, 26 enero 2019, 00:44

En una época de debates sociales polarizados y de aumento de la intolerancia en todo el planeta, la experiencia de vivir este conflicto y las conclusiones que de él se extraigan, van a ser una de las herramientas fundamentales para construir el futuro de la red concertada del País Vasco. Personas anónimas como yo, que intentamos dibujar la pluralidad y diversidad de las familias que forman parte de este escenario, nos hemos plantado ante esta galerna que amenaza con arrastrarnos.

Cuando veo el camino recorrido diciendo que nada justifica la pérdida de horas lectivas y me he visto pequeña y débil, pero gracias a la fuerza de ser padres y madres que tienen que defender los derechos de nuestros hijos e hijas, tirando entre todos de este pesado carro, nos hemos hecho presentes, ya no somos tan anónimos ni sólo espectadores.

En la inmediatez del día a día se aprecia algún cambio. Si bien la huelga continúa (hay amenaza de indefinida) y la mesa negociadora no se reúne ni tiene visos de hacerlo, la Administración demuestra que es consciente de las implicaciones del conflicto desde los ángulos educativo, económico, laboral y las familias dan ejemplo del poder que tienen como grupo social. La mesa negociadora debe ser conciente de que el acuerdo le tiene que encontrar negociando, donde nadie se levante, donde no se hable de la mesa como un tótem lleno de espacios donde situarse, encima de la mesa, debajo del mesa, fuera de la mesa.

De parte del empleador, los valores que representan y por los que fueron elegidos deben constituir el muro de carga de su responsabilidad social corporativa. Hay obligaciones y compromisos éticos y legales que en las relaciones con sus grupos de interés no pueden olvidar dado el impacto social que producen.

De parte de los sindicatos, no estamos en escenarios de lucha obrera, es imposible ganar una huelga a costa de perder el curso escolar de 117.000 estudiantes. Insistir que la reivindicación puede ser que requieran de un conflicto largo y duro. Intentar cargarse de razón recurriendo a un discurso maniqueo donde quien habla decide quiénes son los buenos para justificar que no se va a firmar nada, solo muestra preocupación por exhibir músculo. La imagen se cuida, la razón se gana también, haciendo un ejercicio de responsabilidad en la gestión del conflicto.

El diálogo requiere una voluntad compartida. Es legítimo discrepar, discutir y confrontar, pero los estudiantes no deben sufrir las consecuencias de un desencuentro que les es ajeno. La falta de acuerdo debe permanecer fuera de las aulas. La responsabilidad es la aceptación de las consecuencias de los actos efectuados en virtud de intereses legítimos pero que no dejan de ser particulares. Nada justifica la pérdida del curso escolar.

Acordar y pactar no es traicionar, es muestra de inteligencia. Hay que acudir a los mecanismos de mediación y arbitraje establecidos en la jurisdicción laboral para la resolución de conflictos colectivos. La mediación permite salvaguardar a las partes en conflicto permitiendo que se liberen de la culpa asumiendo un rol activo en la solución final.

La Administración es plenamente consciente de las implicaciones del conflicto. Desde la Federación no le decimos al Gobierno vasco lo que tiene que hacer, le solicitamos que gestione los mecanismos a su alcance para garantizar el derecho del alumnado a ser evaluado.

Asistimos con esperanza al empoderamiento de las familias como grupo social capaz de organizarse, de articular un discurso distinto donde la resignación ante lo inevitable no tiene cabida. Desde Fecapp, alzamos la voz, nadie sobra, nada sobra. La falta de acuerdo, si continúa, debe permanecer fuera de las aulas. Nada justifica la pérdida de más horas lectivas. El Gobierno vasco, alcanzado el punto de no retorno, debe gestionar los mecanismos a su alcance para que no se pierda el curso.

Pero no se pueden perder en el medio y largo plazo las sinergias generadas. Superado el conflicto, cuando la serenidad se recupere y el debate de las ideas se imponga, será el momento de hablar sobre cómo canalizar ese empoderamiento de las familias. En ese espacio y tiempo deben tener cabida una Mesa de Padres y Madres de alumnos y alumnas en el seno del Departamento de Educación para participar en las cuestiones relacionadas con el sistema educativo consideradas de especial interés social, en el conocimiento de proyectos y la adopción de medidas sobre la mejora de la calidad de la enseñanza.

En ese momento y lugar, podemos hablar de que es necesaria en el País Vasco una Mesa de la Enseñanza Concertada donde impere el diálogo y la voluntad de alcanzar acuerdos.

El futuro llegará. El compromiso de Fecapp ahora es claro y por repetirlo no pierde ni un ápice su valor. Insistimos: La falta de acuerdo, si continúa, debe permanecer fuera de las aulas. Nada justifica la pérdida del curso escolar.