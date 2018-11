DE Gala La entrega de los premios de la MTV refleja un salto de gigante en la proyección internacional que Bilbao y Bizkaia han de aprovechar Escenario de la gala que tendrá lugar hoy en el BEC. / El Correo EL CORREO Domingo, 4 noviembre 2018, 01:00

La gala de entrega de los premios europeos de la cadena de televisión MTV que alberga hoy el BEC de Barakaldo pone el broche de oro a un año en el que la proyección internacional de Bizkaia ha dado un paso de gigante. El hecho de ser sede de un espectáculo global de enorme repercusión en el planeta supone un reconocimiento de primera clase a la capacidad de atracción y organizativa de Bilbao y del resto del territorio. Pero, sobre todo, constituye un escaparate privilegiado para mostrarse al mundo y exhibir los encantos con los que Bizkaia ha sabido abrirse un hueco como destino turístico y foro de grandes eventos al calor de la regeneración urbana de su capital -un referente en otros países- y el 'efecto Guggenheim'. La ceremonia de los European Music Awards, en la que algunas de las principales estrellas musicales del momento desfilarán por la alfombra roja del BEC, será retransmitida en directo a 180 países y llegará potencialmente a 450 millones de hogares. Unas cifras que reflejan la dimensión de una apuesta cuyos resultados deberán traducirse en un salto cualitativo en el posicionamiento exterior de la marca Bilbao/Bizkaia y, aunque no de forma inmediata, en un aumento de su tirón para captar tanto visitantes como inversores. El macroconcierto de Muse que anoche abarrotó San Mamés sirvió de aperitivo al reto organizativo de mayor dimensión al que se ha enfrentado el territorio en el pasado reciente. La gala de la MTV es un trampolín único para impulsar el protagonismo en el exterior de Bilbao y Bizkaia, que en los últimos meses han superado con éxito exámenes tan exigentes como ser sede de la Champions del rugby o de la entrega de los premios a los 50 mejores restaurantes del mundo. Unos eventos que habrían resultado inalcanzables hace apenas unos años. Cuando ni Bilbao tenía la proyección actual, ganada a pulso con un trabajo en común bien hecho; ni el terrorismo de ETA contribuía a hacer de Euskadi un destino atractivo. Frente a quienes los menosprecian, no está de más recordar que acontecimientos de este tipo o como la Eurocopa de 2020, en la que San Mamés acogerá al menos dos partidos de la selección española y varios encuentros más de la fase de grupos, generan empleo y riqueza para una ciudad cosmopolita y con vocación internacional que no debe olvidar su pasado, pero tampoco renunciar al futuro.