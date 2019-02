FUGA Y CONVITE

Organizar una boda es una de las empresas más temerarias a las que puede enfrentarse un ser humano, incluyendo las expediciones antárticas o la convivencia dentro de una jaula suspendida sobre el abismo con un grupo de grandes felinos hambrientos. Pueden salir tantas cosas mal. Son tantos los peligros. Yme refiero también a lo de la Antártida y los pumas. En lo tocante a las bodas, los riesgos van de lo sentimental a lo gastronómico, lo estético o lo familiar, concentrándose este último aspecto, por lo general, en esos parientes que eluden entrar en la iglesia y pueden transformar ya el cóctel de bienvenida en un frente de guerra medieval.

Lo que intento decir es que las bodas no necesitan más complicaciones. Para organizarlas, hay que encontrar antes de nada a la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida. Y después hay que hacer lo realmente difícil:buscar un restaurante, concretar los invitados, organizar las mesas, encontrar un fotógrafo que no pretenda disfrazar a nadie, ni desnudarlo, y que, prescindiendo del uso compositivo de armas de fuego y peluches, se adscriba a la escuela realista...

Bueno, pues imaginen que, cuando todo eso parece resuelto, cuando uno ya se dice que solo queda esperar a la fecha y disfrutar, descubres que el restaurante ha cerrado sin previo aviso. Es lo que ha sucedido con el restaurante Landatxueta de Loiu y puede que mucha gente se esté enterando ahora. No me refiero a la gente en general, sino a gente que tenía contratadas bodas, banquetes, comuniones;gente con menús planificados, fianzas entregadas, fechas comprometidas e invitaciones enviadas. El restaurante ha entrado al parecer en concurso de acreedores, lo que puede ser sin duda un hecho lamentable, pero no uno repentino. El cierre del local se ha llevado a cabo sin embargo por las bravas, sin dar señales y, lo que es peor, sin devolverlas.

Han sido algunos clientes que se han encontrado el local clausurado los que han contactado por sus medios con los trabajadores y se han enterado de que el local ha cerrado y el personal está en la calle. Quienes tenían reservados sus convites quedan así indefensos y a la espera, en un limbo extraño y deprimente. Porque lo peor que puede pasar antes de una boda es que uno de los contrayentes se fugue. Pero tampoco está nada mal que se te termine fugando el restaurante.