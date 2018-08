CONTRA EL FUEGO La gestión forestal es más eficaz que las mangueras Una avioneta trata de extinguir un incendio forestal. / EFE PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA Domingo, 5 agosto 2018, 00:20

Nos llega de los veranos de antaño, a través del tiempo, un lejano zumbido sensitivo. Como es un zumbido poético, nos hace recordar cosas pequeñas e intensas: el brillo del mar chocando contra la costa escasamente urbanizada, el sabor de los tomates en el pueblo… Es curioso que estas ensoñaciones no incorporen un cierto olor a quemado, una violencia púrpura allá a lo lejos. Los veranos del pasado fueron también un incendio. Y los incendios fueron un asunto omnipresente. Saber lo que era el Icona es otra barrera generacional. O poder canturrear aquella melodía pegadiza que verano tras verano atacaban en la tele los famosos de la época. Labordeta, Serrat, las Virtudes, Poli Díaz… 'Todos contra el fuego'. Era algo así como el 'We are the world', pero en ignífugo.

Las grandes estadísticas indican que el número anual de incendios se ha reducido en la última década cerca de un 40%. Sin embargo el año pasado, con los sucesos de octubre en Galicia, marcó un pico en lo tocante a grandes incendios, los que afectan a extensiones de más de 500 hectáreas. Los expertos ofrecen una explicación no demasiado tranquilizadora: el fuego se ha transformado en un invitado menos frecuente pero más destructivo. En Bizkaia no hemos vuelto a ver nada como lo ocurrido en 1989, el año de la sequía, cuando la constante falta de lluvia transformó el monte en un inmenso almacén de combustible y los fuertes vientos de diciembre actuaron como la chispa que desencadena la tragedia. Ardió entonces el 10% de la superficie de la provincia.

Desde entonces sabemos que a los incendios forestales no se los combate tanto con bomberos, militares e hidroaviones como con prevención, desbroce, cuidado de las parcelas y variedad del arbolado. Cualquiera entiende que lo segundo que debe hacerse con las emergencias es resolverlas. Lo primero es evitarlas. De eso se encarga la gestión forestal, que tiene entre nosotros esa clase de buena reputación que puede atestiguarse con los resultados. Desde primavera las cuadrillas de Basolan desbrozan los montes, aligerándolos del exceso de helechos, malezas y matorrales. Al despejar el monte le cierran los caminos al fuego, que es una fuerza elemental y un enemigo obstinado. Sabiendo que siempre intentará aprovechar su oportunidad, solo cabe ponérselo difícil. Cada vez más.