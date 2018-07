Frutos del acuerdo

El consejero y portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, dio a conocer ayer los resultados que han derivado del voto favorable del PNV a la moción de censura contra Mariano Rajoy, que permitió la investidura de Pedro Sánchez, en lo que supone el primer gran acuerdo entre Madrid y Vitoria tras la caída del PP. La retirada del recurso que el Gabinete de Rajoy había elevado al Tribunal Constitucional contra once artículos y diversas disposiciones de la Ley de Abusos Policiales a cambio de la introducción parlamentaria de modificaciones en su contenido, la renuncia del Ejecutivo central a impugnar la Ley de Presupuestos vasca en cuanto al incremento salarial de los empleados públicos y los primeros pasos para la transferencia de infraestructuras como dos líneas ferroviarias de transporte de mercancías en Bizkaia, los tramos vascos de la AP-8 y de la AP-1, y la asunción competencial del Puerto de Pasaia por parte de Euskadi. El Gobierno de Sánchez desiste del recurso interpuesto por el Ejecutivo anterior contra la ley de 28 de julio de 2016 de «reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999». La fórmula del acuerdo está sujeta a la redacción de un cambio legal que, en buena lógica, deberán acometer nacionalistas y socialistas en el Parlamento de Vitoria, en busca de la coincidencia con Elkarrekin Podemos. Para asegurar el derecho a la reparación del daño sufrido por parte de las víctimas, sin que ello entrañe el enjuiciamiento, al margen del derecho, de victimarios que no podrán verse señalados en atención a su honor y al principio de presunción de inocencia. Aunque, tras ello, el verdadero desafío es que el relato final no establezca paralelismo alguno entre el terror sistemático aplicado por ETA y «actuaciones aisladas» -tal como las definió el delegado del Gobierno, el socialista Jesús Loza- que vulneraron los más básicos derechos de personas que, por sí mismas o a través de sus deudos, encuentran por fin la posibilidad de verse resarcidas moralmente.