En la frontera Nada da más miedo que un ejército de pobres. Por eso en Brasil muchos pobres han votado a Bolsonaro MARIA MAIZKURRENA Miércoles, 31 octubre 2018, 01:11

Si bien se mira, la frontera sur de Estados Unidos divide México en dos: el México estadounidense (que se lo apropiaron por las armas, por eso que se llamaba en la antigüedad «derecho de conquista») y el independiente, que si lo miramos también con un poco de detenimiento no es tan independiente (vamos, como cualquier otra nación del mundo). Hacia la línea irregular que separa Arizona de Sonora, Nuevo México de Chihuahua y Texas de los Estados de Cohauila y Nuevo León avanzan dos ejércitos: 5.000 soldados yanquis destinados a reforzar la frontera, pavorosamente amenazada por una multitud de hombres, mujeres y niños.

Nada da más miedo que un ejército de pobres. Por eso en Brasil muchos pobres han votado a Bolsonaro, para que los defienda de los otros pobres. Quieren ser los elegidos del señor y han elegido un caudillo que los salve. No se dan cuenta de que, como tantas veces, han votado a su propio deseo pero la realidad es muy distinta y la distancia entre la realidad y el deseo no va a dejar de crecer a partir de ahora. A los habitantes del cinturón de herrumbre de EE UU, todas esas localidades dejadas de la mano de Dios y de la industria, Trump les prometió el retorno de los buenos viejos tiempos, pero cuando no está en campaña electoral el bueno de Donald no contesta a las cartas que le llegan desde Ohio.

Hubo un mundo en que los relatos se hacían en verso. Era la épica, las historias de los héroes, los ejércitos, los pueblos. Ahora tenemos una épica en la que caben lo heroico y lo antiheroico, y que se hace mayormente en prosa porque la escritura está al alcance de millones de personas y no hacen falta rima ni verso para recordar mejor y poder transmitir las historias. La épica de hoy se hace con imágenes, con reportajes, con las vidas de quienes la escriben y con las vidas que la alimentan. Pero no es épica, es otra cosa, un remezclarse de los viejos géneros y los viejos mundos en los nuevos, en las fábricas abandonadas de Michigan dentro de una película de Jim Jarmusch, en las fotografías de la caravana de migrantes que empuja su desesperación desde centroamérica. Operación «patriotas leales» se llama eso de enviar 5.000 soldados al encuentro de una muchedumbre de perseguidos y desheredados. No van en misión de combate, pero por si acaso llevan armas. Qué conflicto épico, trágico, qué movimiento de masas hacia los penúltimos estratos del destino.

Stephen Hawking nos ha dejado un libro póstumo en el que especula con distintas posibilidades para explicar que no se haya detectado vida inteligente en el universo. Una de ellas es que, aún siendo probable que la vida se desarrolle y evolucione hacia formas inteligentes una vez que existe, pudiera ser también que el sistema se volviera inestable y la vida inteligente se destruyera a sí misma.