Frenar a los hambrientos

La Unión Europea, en un alarde de generosidad en defensa propia, dará 140 millones de euros a Rabat para contener la migración. Hace dos días murió un migrante después de un salto masivo a la valla de Melilla, que es la que nos separa de Marruecos, pero 223 lograron entrar en la ciudad, creyendo que aquí está el paraíso prometido por Alá. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado reclamó una investigación independiente, pero les han dicho que la pongan en el libro de espera y que aguarden su turno. Por suerte, que no por falta de información, no somos conscientes de lo que nos espera. Las elecciones andaluzas pretenden decantar la presunta igualdad de fuerzas, pero no sabemos cuál es la más débil. Lo que sí sospechamos es que se debaten dos modelos de sociedad y ninguno está hecho a nuestra medida.

Lo que llaman derecha sociológica tampoco lo tiene claro. ¿Qué puede hacer el líder si cuando vuelve la vista atrás comprueba que cada vez tiene menos seguidores? La lucha está entablada entre los que son iguales y solo discrepan en las tácticas y en el momento preciso para ponerlas en juego. ¿Es conveniente recuperar el bipartidismo? El PSOE lleva gobernando Andalucía 36 años y las encuestas, que a veces son como si el eco antecediera a la voz, y no tiene demasiado margen para permitirse más fracasos, sobre todo cuando no se aprende de ellos. Populares y Ciudadanos se disponen a utilizar los comicios andaluces, antes de que no sirvan para nada. Mientras, en Andalucía se habla de empate técnico y los hambrientos de verdad siguen viniendo, cada vez con más apetito.