El gol de los Franco a Sánchez El posible traslado de los restos del dictador a la catedral de la Almudena se vuelve contra el Gobierno y la Iglesia justo cuando reivindica su papel en la Transición La Basílica del Valle de los Caídos. PEDRO ONTOSO Martes, 16 octubre 2018, 00:53

La primera semana de octubre Madrid fue escenario de unas jornadas organizadas por la Fundación Pablo VI, a quien Franco no le dejó visitar España, con el objetivo de reivindicar el papel que jugó la Iglesia en los años de la Transición, oscurecido por intereses ideológicos y sectarios. Entre los panelistas estaba el actual líder del PP, Pablo Casado, y elexministro Rodolfo Martín Villa, pero sobresalía la presencia de representantes del socialismo. En la apertura estuvo Isabel Celaá, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, pero también participaron el incombustible Alfredo Pérez Rubalcaba, la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Es como si hubiera una voluntad de diálogo con la izquierda tras la experiencia del PP, que una parte de la jerarquía considera decepcionante, y el miedo a la influencia de Podemos. La bandera del 'espíritu de la Transición' se hizo jirones cuando se conoció la decisión del Arzobispado de Madrid de aceptar los restos de Franco en la cripta de la catedral de la Almudena, donde la familia tiene un mausoleo.

La familia del dictador ha dado la vuelta al partido y ha metido un gol a Pedro Sánchez por toda la escuadra. Los herededos de Franco tienen en propiedad una cripta en la catedral, consagrada con pompa y solemnidad por Juan Pablo II en 1993 tras el impulso que recibieron las obras gracias, por cierto, al apoyo del primer Gobierno socialista de Felipe González. Además, pretenden que se le rindan honores de jefe de Estado, invocando una ley que actualizó, por cierto, la que fuera ministra Defensa Carme Chacón. Es como una jugarreta del destino. Esto último se podría salvar con un aplicación muy particular de la normativa, pero ¿la reinhumación en la joya de la corona del catolicismo de Madrid? ¿Va a expropiar el Gobierno la cripta invocando el riesgo de exaltación, prohibido por la Ley de Memoria Histórica?

Sánchez, por actuar de manera precipitada y sin consenso, tiene ante su cara un problema de hondo calado. Si no queríamos al dictador en la lejanía de Cuelgamuros, para que el Valle de los Caídos deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica, ahora lo tenemos en el corazón del Madrid histórico. No es un sitio cualquiera. La Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santa María la Real de la Almudena está situada junto al patio de la armería, adyacente al Palacio Real, al lado de la Plaza de Oriente, donde los seguidores de Franco celebraban sus 'kermés'. Arquitectónicamente, la zona está pensada para evocar la alianza del Trono con el Altar. Por lo tanto, el movimiento de traslado adquiere un tono de estatalidad y de legitimación política que está fuera de lugar.

También es un problema para la Iglesia. Desde el primer momento, tanto los cardenales Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, como Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, colaboraron con el Gobierno para que el prior del Valle se apartara y despejara el camino, puesto que los restos están enterrados en el altar de la iglesia. El exobispo de Bilbao sólo le pidió a Sánchez que se respetara la cruz y el templo. También se le instó a que negociara con la familia del dictador para que la iniciativa no se convirtiera en un episodio de confrontación y se realizara con un espíritu de reconciliación. Ahora la situación, endiablada, también se ha vuelto contra ellos.

La abadía del Valle de los Caídos era un recinto muerto, pero la Almudena es una iglesia viva, y la presencia de los restos de Franco, bajo la custodia de todo un cardenal, se convirtiría en un factor de división que causaría heridas. El fantasma de la pesada losa del nacionalcatolicismo ha vuelto a reaparecer en el imaginario de la sociedad española, justo cuando la Iglesia reivindica su papel en la Transición y sus esfuerzos por desenganchar a la institución del régimen franquista.

La Iglesia ha visto ya el problema que se le viene encima, pero tiene poco margen de maniobra para oponerse. El Gobierno tampoco lo tiene. El real decreto del 25 de agosto lo deja muy claro. «El procedimiento diseñado prevé expresamente las máximas garantías de dignidad y respeto, tanto a los restos mortales como a los familiares, quienes podrán disponer sobre su destino si lo desean», se lee en el texto, que añade: «Los familiares deberán indicar el destino de los restos mortales indicando, en su caso, el lugar de reinhumación». Es decir, no pone condiciones sobre dónde tiene que ser enterrado, si bien en el Ejecutivo se pensaba que pudiera ser el cementerio de El Pardo u otro enclave apartado, si la familia no se hacía cargo, para que no se convierta en un lugar de peregrinación. Pero han elegido la cripta de la Almudena.

El procedimiento tiene un plazo de caducidad de doce meses a contar desde el acuerdo de incoación. Hecha la ley, el Gobierno puede dejar pasar el tiempo, pero eso sería una humillación para Sánchez. Por eso ha pedido ayuda a la Iglesia. La jerarquía duda negociar con un Ejecutivo que tiene colgada la etiqueta de provisionalidad, y que si cae, (aunque el pacto con Podemos les ha dado oxígeno), les deja con la sotana al aire. El Sínodo sobre los Jóvenes y el Día de El Pilar han hecho coincidir en Roma a seis cardenales españoles con la representación diplomática de Madrid ante El Quirinal y la Santa Sede. El asunto ha estado en mesas y pasillos porque preocupa muchísimo. El Gobierno ha promovido un encuentro de la vicepresidenta, Carmen Calvo, con el 'número dos' del Vaticano, Pietro Parolín, con una agenda que incluye el 'caso Franco'. Pero en Roma lo que se dice es que el verdadero objetivo de la visita era cerrar un cita con el propio Sánchez, que busca una foto con Francisco. Y eso que la exhumación de Franco era el problema más fácil y barato.