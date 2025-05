El reto de la cumbre de Tirana

Está pasando bastante desapercibida en nuestros medios de comunicación la importantísima reunión mantenida en Tirana, Albania –la VI Cumbre de la Comunidad Política Europea– el ... viernes 16 de mayo, con la asistencia de los 47 primeros ministros de los países europeos (todos, menos Rusia y Bielorrusia). Con ello, se da continuidad a las cumbres que se habían mantenido desde Praga (octubre de 2022), de esta organización informal que, poco a poco, se va consolidando. Posteriormente, la segunda cumbre tuvo lugar en Chisinau, la tercera en Granada, la cuarta en Londres y la quinta, anterior a esta, en Budapest. Se espera que la séptima se realice en Dinamarca. De tal forma, que se alterna la sede entre un país miembro de la Unión Europea y otro no miembro.

El objetivo de esta Confederación de carácter intergubernamental es mantener unos lazos entre todos los países europeos. Es decir, participan los 27 Estados Miembros de la Unión Europea, a los que hay que sumar a Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza, Turquía, Ucrania y el Reino Unido. Desde el principio se ha establecido una fórmula de organización ágil y flexible, equivalente a la del G7 o el G20, en donde la formalización es muy débil, con una agenda dinámica que va cambiando.

La importancia de esta iniciativa reside en que se ha puesto en marcha un foro de los máximos líderes del continente europeo que van a tener una relación periódica continuada, en un momento como el actual, especialmente difícil para Europa, sobre todo por la agresión rusa a Ucrania que les afectan a todos y no solo a los países de la Unión Europea. La relevancia de las cumbres es cada vez mayor, ya que participan 47 Estados, que suponen más de 700 millones de habitantes. Al principio, el Reino Unido y los países no miembros de la Unión Europea asistían con ciertas reticencias. En la actualidad no es así, sino que aceptan que la copresidencia sea por parte del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y del país anfitrión, en este caso, el primer ministro de Albania, Edi Rama.

En la reunión se trataron los temas fundamentales que afectan a la vida política europea. Comenzando por Ucrania, en donde se constató un apoyo completo y se anunciaron nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia, el decimoséptimo paquete de sanciones, que se ha aprobado este martes 20 de mayo. También se abordó la situación en Gaza, si bien hubo una declaración solo de algunos Estados, a iniciativa española, condenando el bloque humanitario impuesto por Israel. Posteriormente, Pedro Sánchez acudió como invitado a la reunión de la Liga Árabe en Bagdad (Irak).

Además, se trató la interferencia rusa en las elecciones en Europa, especialmente en el caso de Rumanía y Moldavia. No obstante, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales rumanas del domingo ganó el candidato proeuropeo, Nicusor Dan, con una gran diferencia de casi diez puntos, en contra de lo que esperaban algunos medios. También ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales el ex alcalde de Varsovia, el europeísta del Partido Popular Europeo, Rafal Trzaskowski. Es decir, la extrema derecha,vinculada a Putin no ha tenido el éxito que se esperaba.

Por otro lado, se trataron algunos temas bilaterales, como puede ser el de Albania y Macedonia del Norte, o la búsqueda del acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Asimismo, se abordaron temas de seguridad y defensa, que hasta ahora no habían tomado protagonismo en este foro. Los líderes de Alemania y Dinamarca apuntaron a la necesidad de avanzar en la defensa común europea, con la aceptación de los demás. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, resaltó la necesidad de integrar a los Balcanes Occidentales en la Unión Europea como un movimiento estratégico.

Esta sexta cumbre consolida la Comunidad Política Europea que, hasta ahora, se limitaba a ser una reunión de primeros ministros, absolutamente informal, en donde se abordaban, con la presencia de todos ellos, temas políticos importantes para el conjunto de Europa. En Tirana se ha dado un paso más en la medida en que se ha propuesto una secretaría estable «ligera», a propuesta de Macron, que fue el que impulsó la iniciativa desde 2021, con carácter confederal, es decir, que se respeta la soberanía exclusiva de cada Estado en el proceso de toma de decisiones. Esta secretaría convocará y coordinará las siguientes cumbres.