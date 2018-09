Fracaso de la justicia Es inadmisible la sucesión de errores que dejó sin protección a Maguette, la joven degollada en Bilbao, pese a la denuncia contra su asesino Maguette Mbeugou, la mujer senegalesa asesinada por su pareja en Ollerias / E.C. EL CORREO Viernes, 28 septiembre 2018, 00:14

La sangría originada por la violencia machista en las últimas horas suscita una mezcla de profundo dolor y rabia, que se transforma en incontenible indignación cuando se comprueba que algunas muertes han sido precedidas por clamorosos fallos en el sistema. La lucha contra esta forma de terrorismo que persigue a las mujeres se sustenta, en buena medida, en el arrojo de las víctimas para denunciar a sus parejas o a quienes lo han sido, con el riesgo de que ese paso al frente para huir del infierno eleve el peligro que pesa sobre sus vidas o agudice su vulnerabilidad económica. Ellas son quienes, con una decisión tan desgarradora, activan en la mayoría de los casos la maquinaria diseñada para combatir esta vulneración de derechos y proteger a quienes la sufren. Por ello resulta especialmente frustrante que mujeres en una situación desesperada que han tenido la valentía de reclamar el auxilio y la tutela de las instituciones reciban de estas una respuesta tan decepcionante que es incapaz de lo más esencial: salvaguardar su vida. Por desgracia, cuando esos errores manifiestos se revelan como tales no suelen tener ya remedio. Causa asombro que una juez de Bilbao desestimara la orden de alejamiento solicitada por Maguette Mbeugou tras haber denunciado a su marido por malos tratos al considerar que no corría peligro.

La joven de origen senegalés fue degollada el pasado martes en presencia de sus hijas de 2 y 4 años. Otra magistrada absolvió al ahora detenido por el asesinato de un delito de amenazas después de un juicio en el que la víctima tuvo el coraje de testificar contra él. Es descorazonador que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confesara ayer que la primera de las juezas adoptó su decisión sin contar con la información debida. Al rechazar la protección reclamada por Maguette carecía de un informe policial de riesgo y de uno forense de urgencia porque «no se le facilitó». También del apoyo de una unidad de valoración integral «que ofrece cita a varios meses vista» por su fuerte carga de trabajo. La falta de coordinación entre las administraciones públicas y los juzgados que describió Juan Luis Ibarra es sencillamente inadmisible. Máxime cuando evita salvar vidas humanas. La muerte de Maguette no es solo un «fracaso de la Justicia», como él admitió. Es un bochorno para las instituciones, que están obligadas a detectar las fallas del sistema -a las que el Poder Judicial no es ajeno- y a adoptar las medidas necesarias para subsanarlas a la mayor urgencia. Si no lo hacen ya, que no vuelvan a repetir que la lucha contra el machismo asesino es su prioridad.