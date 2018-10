Está Villarejo? Que se ponga... Si Gila levantara la cabeza seguro que descolgaba el teléfono para llamar al inefable excomisario. Y si el consultorio de la afamada Señora Francis siguiera vigente, encontraría en Villarejo a un serio competidor, porque algo tiene este hombre que todo el mundo acude a él para confesarle sus cuitas o solicitarle algún favor o consejo. «Estimada doña Elena -escribía una supuesta chacha de la época a través de la pluma de Soto Viñolo-, hace tiempo que no sé nada de mi novio. Concretamente, desde que le comuniqué que me ha dejado embarazada. Él decía que me quería y yo, señora, le creí... Dígame qué puedo hacer. Atentamente: Desorientada». «Estimado señor Villarejo -viene a decir hoy uno de los hijos de Jordi Pujol en una carta- ayúdeme a restablecer la honra de mi familia, de la que no sabemos nada desde hace tiempo. Cataluña le dijo a mi padre que le quería... Y él, señor comisario, la creyó... Dígame cómo salimos de esta. Atentamente: Desesperada (la familia Pujol)».

Una noche escuché a Juan Carlos Ortega dedicar en su espacio radiofónico una rendida, reiterada e interminable declaración de amor a Villarejo. Tamaña exageración me provocó un ataque de risa (detrás de otro). Hoy, después de lo de la ministra de Justicia, el marido de Ana Rosa y los Pujol, empiezo a pensar que Ortega no exageraba. Que Villarejo, como Sevilla, tiene un color especial y sigue teniendo su duende (hasta entre rejas). Como fontanero de las cloacas es un auténtico MacGyver del delito por encargo. Sabe más de los pecados de la carne que un confesor de los de antes y conoce la debilidad humana mejor que un psicoanalista de los de ahora. Y carece de escrúpulos a la hora de utilizarlo. Estos días salen a la luz aquellos ágapes de Villarejo en Casa Piluca a los que acudían jueces, políticos, fiscales, y que terminaban a altas horas de la noche. Al fin entendemos por qué la Justicia va así de lenta en España. La culpa es de los chupitos, que cada vez los ponen más largos... Y todo gracias al celo del excomisario en su incesante labor como registrador de la impropiedad... Porque, parafraseando la pegadiza canción de Astrud: «Hay un hombre en España que lo graba todo. Hay un hombre que todo lo graba en España».