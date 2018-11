Fondo y forma Editorial El Gobierno está obligado a presentar los Presupuestos al margen de que cuente o no con los apoyos suficientes para aprobarlos EL CORREO Lunes, 26 noviembre 2018, 00:45

Los Presupuestos del Estado son el eje básico sobre el que pivota la acción de cualquier Gobierno. Sus cifras no solo reflejan las prioridades en el gasto y la política fiscal que nutre los ingresos: retratan el camino por el que se propone dirigir al país y los medios para alcanzar la meta fijada. En definitiva, el sesgo ideológico del Ejecutivo de turno, por mucho que las exigencias de estabilidad impuestas por la UE limiten los márgenes en los que puede moverse sea cual sea su adscripción partidista. Es un disparate pretender gobernar con las Cuentas de un rival desalojado del poder mediante una moción de censura, como pretende hacer Pedro Sánchez con las del PP, parcheadas sobre la marcha a través de decretos-leyes con medidas sociales con gancho en el mercadeo electoral. Peor aún es condenarse de antemano a esa vía por la inadmisible renuncia a presentar un proyecto de Presupuestos para evitar el revés de que el Parlamento lo tumbe por falta de apoyos. La fórmula por la que se inclina el Ejecutivo resulta tan difícil de digerir que hasta algunos ministros sensatos la han cuestionado en público, aunque con tiento. La democracia es una cuestión de fondo, pero también de formas. Enviar a las Cortes Generales las Cuentas no es una opción sujeta a su libre albedrío del Gabinete y a los intereses políticos de cada momento, sino una obligación tasada en la propia Constitución. El artículo 134.3 de la Carta Magna es taxativo al respecto: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». El penúltimo bandazo de Sánchez en esta materia apunta en la dirección adecuada. El presidente ha asumido, por fin, que sin unas Cuentas propias carece de sentido estirar artificialmente la legislatura. Pero ni la hipotética e insólita coincidencia de las elecciones generales con las locales, forales, autonómicas en 13 comunidades y europeas del 26 de mayo, que no descarta, ni su eventual adelanto a una fecha sin concretar del próximo otoño le eximen de presentar su proyecto en el Parlamento. Las severas objeciones planteadas por la Comisión Europea al borrador pactado por el Gobierno y Podemos por el riesgo de incumplimiento del Pacto de Estabilidad representan un nuevo varapalo para Sánchez y confirman que el supuesto entusiasmo de Bruselas con las Cuentas del que alardeaba hace unas semanas no era tal, sino pura propaganda. Ha quedado al descubierto.