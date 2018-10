A perro flaco... Una mujer compara las ofertas de pisos en el escaparate de una inmobiliaria. IGNACIO MARCO-GARDOQUI Jueves, 18 octubre 2018, 21:28

Tal y como está el ambiente social y el político en este país, la única postura sensata y prudente es mostrarse entusiasmado por el varapalo que el Tribunal Supremo le dio ayer a la banca al retractarse de su anterior decisión y obligar a ésta a asumir los impuestos relacionados con las hipotecas. Piensen que se trata de, por un lado, apretar a la Banca-Goliat y, por el otro, aliviar al pobre y sufrido suscriptor de un préstamo hipotecario. No hay comparación.

El alto tribunal se autocorrige. Como no ha habido cambios sustanciales en el breve lapso de tiempo transcurrido entre su anterior decisión y ésta, ¿podríamos suponer que prepararon mal la sentencia que ahora revocan? Solo la pregunta me parece ya peligrosa.

La decisión actual asegura que «como el único interesado en elevar a público el contrato de hipoteca es el prestamista, debe ser éste quien corra con el gasto de hacerlo». Hombre, sí, pero es igual de evidente que el prestamista quiere elevar a público el contrato porque la experiencia demuestra que no todos los prestatarios devuelven el préstamo concedido. Es decir, si todos pagasen no habría interés, ni preocupación, por elevarlo a público. ¿Podría sugerir u ordenar el alto tribunal que se endurecieran las penas de los morosos y, más aún, la de los fallidos, para que todos pagaran y convertir así en innecesaria la inscripción? No, ya lo sé. Pedir eso es de mala educación.

En lo que quizás no haya reparado el Supremo es en que la sentencia, por un lado, se va a cumplir en exceso; y, por otro, no se va a cumplir. Se cumplirá en exceso porque además de devolver el dinero de los impuestos repercutidos, los bancos tendrán que gastar sumas enormes en los miles de pleitos que se avecinan -los bancos pagaron solo ayer 5.000 millones de euros, que fue lo perdieron en su cotización al conocerse la sentencia-. ¿Habían pensado en ello y les daba igual? Por supuesto, como debe de ser. Y no se cumplirá, al menos en su espíritu, porque los bancos trasladarán el coste de los impuestos al precio de sus hipotecas futuras, de tal manera que serán los nuevos demandantes de créditos quienes correrán con el roto que ahora se impone.

Tipos de interés casi nulos, nuevos impuestos, actividad en pérdida de potencia y pago de todo tipo de cláusulas, son las pulgas que agobian a este perro flaco en el que se nos está convirtiendo la antaño sublime banca española.