Hasta el final Resulta obligado aclarar los agujeros que hicieron posible el fraude de los comedores escolares para evitar más despilfarros de dinero público La exconsejera de Educación del Gobierno Vasco, Isabel Celaá. / EFE EL CORREO Martes, 30 octubre 2018, 00:56

La comparecencia de la consejera de Educación y de sus tres antecesores en el cargo ante la comisión del Parlamento vasco que investiga el fraude en los comedores escolares entre 2003 y 2015 arrojó escasa luz sobre el acuerdo entre empresas del sector para repartirse el mercado e inflar artificialmente los precios de sus servicios. Cristina Uriarte (PNV), Isabel Celáa (PSE), Tontxu Campos (EA) y Anjeles Iztueta (EA) aseguraron no haber detectado ningún indicio de irregularidad durante sus mandatos, defendieron que su actuación se ajustó en todo momento al marco de la ley y no asumieron responsabilidad política alguna por una chapuza que ha costado decenas de millones a las arcas públicas. Es cierto que no existe material incriminatorio que permita sostener que tal práctica fraudulenta fue propiciada o amparada por altos cargos del Gobierno vasco. Pero no por ello deja de ser escandaloso que la Administración contratara durante años a un grupo de compañías concertadas entre sí que vulneraron la libre competencia de forma reiterada sin que se encendiera ni una luz de alarma en sus mecanismos internos de control. Es más: sin que en ese prolongado periodo «conste reacción, indagación, consulta, prevención ni denuncia en contra alguna» por parte del Ejecutivo a pesar de que las adjudicaciones recaían «sistemáticamente y año a año» en las mismas manos, como advirtió el Tribunal Superior. Tuvo que ser la Autoridad Vasca de la Competencia la que descubriera el cártel empresarial y pusiera sobre aviso al Gobierno de que estaba siendo víctima de un engaño. La ignorancia sobre cualquier tipo de anomalía que alegaron ayer los comparecientes se da por supuesta. De lo contrario, se sobreentiende que habrían intervenido de inmediato. Más significativa resulta la ausencia de cualquier atisbo de autocrítica una vez conocidos los hechos y puesta de manifiesto la inexplicable pasividad del Ejecutivo. El uso adecuado del dinero público ha de estar sujeto a unas prácticas de buen gobierno que distan mucho de las empleadas en este caso. Resulta obligado llegar hasta el final en las pesquisas parlamentarias para determinar qué hizo posible este fraude y arbitrar los mecanismos adecuados para que no se repita semejante fiasco.