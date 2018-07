Un fichaje importante Han pensado con buen tino los dirigentes del Athletic que para hacer un buen equipo, lo más importante es empezar desde atrás. Tenemos a Kepa, Iñigo Martínez, Capa, Ganea... Iñigo acudió ayer a las instalaciones de Lezama. / MANU CECILIO JON RIVAS Martes, 3 julio 2018, 00:52

A la vista de los acontecimientos, y aunque algunos crean que como el zorro que no llegaba a las uvas podamos alegar que estaban verdes, empiezo a creer que el fichaje de Yuri Berchiche es mucho más importante que el de Mikel Merino, que ha protagonizado un culebrón infumable y que ahora parece que le está dando largas a la Real, según dicen, por las reticencias del Newcastle, que está tratando de sacar el máximo posible de la operación. Si el Athletic estuvo en el fregado, me alegro de que ya no esté porque Merino es un buen futbolista con futuro y Berchiche es un buen futbolista con presente.

Han pensado con buen tino los dirigentes del Athletic que para hacer un buen equipo lo más importante es empezar desde atrás. Tenemos a Kepa Arrizabalaga, que afortunadamente sale sin cicatrices del nefasto Mundial de España, que cubre con creces las expectativas en la portería. Llegó, a mediados de la temporada pasada, Iñigo Martínez para tapar la ausencia de Laporte; un recambio a la medida para la zona izquierda de la zaga. Ya estaba fichado Capa, un buen remedio para la derecha, que sangraba demasiado, como la izquierda a veces, que cubrirá Berchiche, tal vez con Ganea por delante. Por cierto, hablando del rumano. Está claro que es un chaval modesto, que quiere triunfar pero sin molestar demasiado. Hace unos días se le vio entrenándose por su cuenta en el campo de fútbol de Abadiño. Ni siquiera se ha atrevido a hablar con el Athletic para utilizar sus instalaciones, cosa que sí hizo, por ejemplo, Markel Susaeta. Es el capitán, claro.

Es cierto que Yuri podría llevar años ocupando ese puesto que ahora probablemente acaparará, pero las circunstancias hicieron que tuviera que escoger otro camino. Salió de Lezama a trompicones, después de varios desencuentros con los técnicos, entre otras cosas, a causa de un carácter que con el paso de los años ha sabido dominar. Se sintió maltratado, pero después el fútbol le puso en su sitio. Fue aprendiendo con los años, en Inglaterra, o teniendo que regresar a casa para jugar en el Real Unión y el Eibar, en Segunda B. Pero ha sido listo, ha aprendido de los errores y sus últimos años fueron de un crecimiento exponencial, en la Real y el PSG, donde le llevó Emery, enamorado de su forma de jugar.

Ahora regresa al Athletic. Ya es una persona madura. Probablemente, nunca pensó que podría volver. Cosas de la vida. También pasó que Iñigo Martínez y Raúl García jamás creyeron que jugarían en el equipo rojiblanco, y aquí están, encantados de tener San Mamés como su casa, y con la afición encantada también de contar con ellos, que hasta hace bien poco estaban en la lista de los rivales más buscados, marcados con una equis y abucheados cada vez que su nombre sonaba en la megafonía.

El fútbol es 'asín', que diría Luis Fernández. El caso es que está, y es bienvenido, para mí mucho más, repito, que Mikel Merino. El fútbol debe construirse desde atrás, con dinamismo, mucho más del que exhibió España en Rusia, y Yuri es una buena pieza para esos propósitos. Vamos a ver si nos sale ahora un centro del campo en condiciones -Dani García es un elemento importante en este aspecto-, y delante les vuelve la puntería a quienes la han perdido. Para tener un Athletic que regrese al fútbol después de un año en el desierto.