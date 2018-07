Ya por diez euros la botella (en tienda) se pueden beber vinos excelentes, eso es lo que pienso yo. Lo más caro que he bebido este año ha sido un Viña Ardanza de 2004 que costaba en tienda poco más de veinte euros la botella. Era una celebración a la que me invitaron. Lo más caro que he bebido en mi vida fue un Vega Sicilia, hace treinta años, tampoco lo pagué yo. Nunca he bebido un vino de cien euros la botella. Ni creo que lo haga. ¿Debería lamentarlo amargamente? En absoluto. Acepto que no me corresponde y punto. Una vez, me dieron para probar una copa de un Borgoña carísimo pero no me gustó mucho, me pareció raro: me supo a piedras. Será que no tengo educado el paladar. De todas formas, a partir de cierto nivel de calidad innegable, el precio desorbitado de una botella de vino siempre me ha parecido una pura fantasía para adinerados (y dentro de los adinerados, para los más fatuos). Es decir, que ya no es simplemente un buen vino lo que buscas, sino otra cosa. Algo sutil e indefinible que crees que anhelas, pero que probablemente ni tú mismo sabrías definir: una sensación de exclusividad y nada más. Lo mismo que ese ruso que se hacía llenar la bañera con Moët&Chandon: ¿Qué quería sentir? Supongo que ni él lo sabía. Esta semana se ha desarticulado una banda que se dedicaba a falsificar vino caro. Al parecer, llevaban varios años haciéndolo. Ya para empezar compraban vino muy bueno, pero luego le cambiaban la etiqueta (y hasta el corcho) y lo vendían a precios desorbitados. Vinos (casi siempre de la denominación Ribera del Duero) cuya botella costaba 100 euros en tienda habían logrado venderlos a 2.000 euros anunciándose en internet. Te puedes imaginar el talante infatuado de la clientela a la que le colocaban la mercancía. A esos niveles, supongo, el vino en sí es lo de menos: si es muy caro tiene que estar muy bueno, y punto. Me habría gustado escuchar algunas de las exclamaciones y comentarios en el momento de catarlo. Porque, eso sí, si pagas ese dinero por una botella tienes todo el derecho a ponerte estupendo y a hacer todas las muecas de éxtasis que quieras. En una época en la que el lujo se ha desorbitado como una forma de ficción extrema y en la que, por otra parte, cada vez hay más y mejores medios y tecnologías para producir falsificaciones de calidad, no queda otro remedio que admitir que, como decía Bauman, «las certezas han sido abolidas», y que el cerebro humano, o al menos el supuesto cerebro colectivo que gobierna el mundo, ha sido invadido por la locura megalómana del dinero y su furiosa mecánica ciega e incontrolable. De todas formas, uno no puede menos que alegrarse (en fin, es un resorte psicológico muy natural, discúlpenme) al leer noticias como esta y enterarse de que alguien ha conseguido una vez más timar a unos pobres ricos.