Un fallo sorprendente La sentencia de Estrasburgo sobre los presos de ETA pide reflexionar sobre la prohibición de penas inhumanas XABIER GURRUTXAGA Viernes, 26 octubre 2018, 01:08

El reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimando los recursos formulados por tres presos condenados por terrorismo ha causado sorpresa en muy amplios sectores. Los magistrados han avalado el criterio del Supremo y el Constitucional, que rechazaron la petición para que se les computara en la liquidación de la pena máxima, fijada para éstos en 30 años, el tiempo de condena cumplido en cárceles francesas.

Sorpresa agradable para las asociaciones de víctimas que a la vista de lo que se anunciaba habían hecho un llamamiento para ejercer presión ante el Gobierno y a través de éste ante los miembros del tribunal. Sorpresa desagradable para los recurrentes y su mundo político que se habían hecho a la idea de una 'nueva victoria', que les serviría para acallar la disidencia por haber apostado por la 'vía legal-individual' para encauzar el tema de los presos.

Sorpresa también en ámbitos judiciales y del mundo del Derecho, especialmente en quienes con sus votos particulares, a mi juicio sólidamente fundados, tenían la convicción de que la decisión de no computar los años de cárcel en Francia para descontarlos del máximo de pena efectiva vulneraba el derecho a la 'legalidad penal' por aplicación retroactiva de la Ley Orgánica 7/2014, cuyo cometido era incorporar al ordenamiento español la decisión marco de la UE de 2008. Valiéndose de este trámite se hizo trampa, se 'traicionó' como diría el magistrado Joaquín Giménez, el espíritu de la decisión comunitaria, al excluir de la aplicación de la ley todos los casos de condenas dictadas con anterioridad a agosto de 2010. Una fecha elegida a propósito, no solo porque coincidía con la fecha límite que la decisión marco fijaba para la trasposición, sino también porque se cerraba la vía para que no se produjeran excarcelaciones por esta causa.

Pero junto a ello, estos magistrados ponían de manifiesto que se había producido también la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por haber rechazado el Supremo formular al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial para que este tribunal decidiera sobre si la exclusión de todas las condenas anteriores a agosto de 2010 era conforme o no con el espíritu de la norma comunitaria. El Tribunal de Estrasburgo no ha entrado a examinar esta alegación. Pero es obvio que a los solicitantes de la acumulación de condenas formuladas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2014 no puede aplicárseles retroactivamente. Como bien indicó ese mismo Supremo en marzo de 2014, al examinar la solicitud del preso Urrusolo Sistiaga, en ausencia de normas internas que regulen expresamente esta materia «la interpretación de las vigentes debería realizarse de la manera más conforme posible con el contenido de la normativa europea». Llegados a este punto está claro que la normativa UE de 2008 no contempló, ni siquiera como excepción, la exclusión que establece la ley de trasposición. Una exclusión que el Gobierno de Rajoy introdujo mediante auto enmiendas en el trámite en el Senado para que ningún preso condenado por terrorismo a penas graves pudiera salir de la cárcel antes de purgar en España treinta años, aunque hubiera cumplido ya en otras cárceles otros diez o quince. Más allá de la reflexión jurídico penal, esto nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza y la finalidad de la pena, recordando que la Constitución prohíbe las 'penas inhumanas' y que la finalidad constitucional de la pena es la reinserción.