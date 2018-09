El éxtasis del presidente

La última entrevista que ha concedido concedió el presidente Sánchez me causó un gran estupor. Primero está empeñado en que la realidad no tiene nada que ver con lo sucedido, sino con sus deseos y apreciaciones. Así, la marcha atrás realizada en el caso de las bombas vendidas a Arabia Saudí, las contradicciones surgidas con el impuesto al diésel, las rectificaciones realizadas con el impuesto a la banca, la descoordinación manifiesta en la defensa al juez Llarena, la clamorosa marcha atrás en la demolición de la reforma laboral y en la asignación final del Valle de los Caídos y, sobre todo, la firme voluntad de acordar un futuro común con Cataluña nada menos que con el «Le Pen catalán» (así le llamó, textualmente) no son la muestra de un Gobierno bisoño y despistado. Son solo 'ruido'. Un ruido quizás molesto, pero del todo inofensivo.

Luego se creció y se entusiasmó con los grandes logros conseguidos en el breve espacio de sus primeros cien días de Gobierno. Pero, ¿qué ha hecho de mérito este hombre? Aprobar mayores gastos para contentar al pueblo y decretar o amenazar con nuevos impuestos. ¿Dónde está aquí el mérito? No lo sé, pero el esfuerzo se resume en mover la pluma al final de los decretos que publica el BOE. Meritorio sería hacer más con menos y mejorar la eficacia del gasto. Mérito tendría fomentar la actividad para que haya más riqueza a repartir y más empleos a ocupar. Mérito sería eliminar duplicidades, reducir burocracias, liberalizar sectores, incentivar inversiones y cosas así. ¿Qué hay de eso? Por ahora, nada.

Luego, al llegar a los temas económicos, alcanzó el éxtasis. Su frase fue, sencilla y literalmente, gloriosa: «Los ricos no pagan IRPF porque tienen las Sicav, el impuesto de Sucesiones y el de Sociedades». Primero, ¿no lee este hombre las estadísticas que publican las esferas administrativas bajo su mando? ¿No sabe que habría 91.408 personas afectadas por la subida anunciada en el IRPF? ¿Desconoce que su aportación al IRPF se eleva a 10.988 millones de euros, más o menos el 15% del total recaudado, cuando suponen menos del 1% del número de contribuyentes? ¿Son seres antisociales o contribuyentes necesarios? ¿Nos gustaría que hubiera en España más personas que obtuvieran esos sueldos o preferimos que haya menos? ¿A santo de qué viene mezclar las Sicav's -supuestamente un medio para diferir el pago de impuestos- con los de Sucesiones y Sociedades que son impuestos que nunca sustituyen al IRPF, sino que se añaden a él? ¿De verdad sabe el presidente de lo que está hablando, o esto también es ruido?

Más tarde, con el asunto del diésel rozó la perfección al insistir en una idea que ya lanzaron sus ministras de Hacienda e Industria: «No habrá subida de impuestos para las clases medias y trabajadoras». Estupendo. Así que un médico de prestigio o un artista de mérito o cualquier profesional de éxito que gracias a sus capacidades y esfuerzos ganen más de 140.000 euros no son trabajadores. ¿Qué son entonces, burdos asaltadores de caminos, reos de lesa traición al pueblo? Apuesto el bigote -ahora también la barba- a que la periodista que le entrevistó gana más que esa cantidad. Entonces, ¿no estaba trabajando el domingo por la noche haciéndole la entrevista, no trabajó los días anteriores preparándola?

El impuesto sobre el diésel (por cierto, se equivoca cuando menciona, sin matizar, los efectos contaminantes de este combustible) no lo van a pagar los profesionales del transporte. ¿Y los autónomos que usan el coche para ir a trabajar y visitar a sus clientes? Yo soy autónomo, cobro la mitad de la pensión y tengo un coche diésel, ¿no trabajo escribiendo estas líneas? Señor presidente, ¿podría dejar de decir tonterías, a ver si así se apaga el ruido que tanto le molesta?