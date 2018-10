Euskadi se enfría La desaceleración de la economía vasca, más intensa de lo previsto, no justifica ninguna alarma, pero tampoco la inacción EL CORREO Miércoles, 31 octubre 2018, 01:05

La economía vasca presenta los primeros indicios de una ralentización instalada desde hace meses en Europa, que ha venido para quedarse entre nosotros durante cierto tiempo. Los síntomas son inequívocos, aunque están muy lejos de justificar cualquier tipo de alarma. Sería irresponsable crearla con un crecimiento del 2,6% anual como el que registró Euskadi en el tercer trimestre, que denota una pujante actividad. Pero también lo sería ignorar que ese ritmo de expansión es el más bajo desde mediados de 2015 y tres décimas inferior al de la pasada primavera, lo que revela un frenazo más intenso del esperado. El Eustat apuntó ayer un dato no por presumible de menor relieve: la desaceleración es un fiel reflejo del comportamiento de la industria. Un pilar básico de nuestra economía, con gran capacidad tractora y tradicionalmente asociado a la creación de empleo estable y de calidad, cuya protección es obligada. La ralentización del PIB confirma que los mejores tiempos de la recuperación que siguió a la crisis han llegado a su fin. Así es aunque los efectos benefactores de ese auge de la actividad, ahora a la baja, todavía no hayan llegado a algunos sectores o lo hayan hecho de forma muy amortiguada. El enfriamiento de la economía de Euskadi no es ajeno a un proceso similar que vive con más contundencia el conjunto de la UE. El raquítico crecimiento de la Eurozona este verano -un 0,2% respecto al trimestre anterior- es el menor en cuatro años. De esa forma se acentúa una tendencia descendente alimentada por un adverso escenario internacional -petróleo al alza, guerra comercial, 'Brexit'...- y por la paulatina retirada de los estímulos del BCE, que precederá a una subida de tipos de interés. Todos estos ingredientes, unidos a la manifiesta pérdida de fuelle de Alemania y al estancamiento de Italia, representan un lastre para una economía como la vasca muy volcada en el comercio exterior. Se avecinan nubarrones. Resulta innegable. De la diligencia de las instituciones vascas y los agentes sociales depende que sus efectos se vean minimizados y no pongan en riesgo los avances logrados en los años de bonanza.