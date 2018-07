Estatuto en mano

El presidente jeltzale, Andoni Ortuzar, se ratificó ayer en el acuerdo alcanzado con EH Bildu en torno al futuro del autogobierno, para emplazar al PSE y a Podemos a un entendimiento si no quieren que los nacionalistas sigan adelante y prescindan de ellos. El marco elegido para hacer esa declaración, la celebración del 123 aniversario del PNV, podría explicar el tono de ultimátum empleado por Ortuzar para urgir a su socios de gobierno en Euskadi y a Podemos. Pero tampoco parece probable que estos dos últimos se sientan concernidos por la imperiosidad del presidente del PNV, mientras el documento de partida acordado con la izquierda abertzale no se desdiga de los planteamientos que más se alejan de la transversalidad por la que aboga el lehendakari. Las referencias a una visión esencialista de la nación vasca, que se situaría por encima de la comunidad política llamada Euskadi; la dicotomía que establece entre nacionalidad y ciudadanía; la vindicación a los derechos históricos como si hubiera habido una realidad más plena en términos de autogobierno que la contemplada por el Estatuto; la interpretación de la bilateralidad en clave confederal, son aspectos que permitieron la aproximación entre PNV y EH Bildu, pero que impiden un consenso más amplio. Ortuzar advirtió de que si el PSE y Podemos insisten en las diferencias, los firmantes del documento aprobado por la ponencia sobre el futuro del autogobierno continuarán adelante. El problema es que, a todas luces, solo podrían cubrir la mitad del camino; hasta la votación en el Parlamento vasco, pero no más allá. Parece impensable que una propuesta de reforma estatutaria -porque de eso se trataría- que tenga la anuencia de los socialistas y de Podemos pudiera tramitarse favorablemente en las Cortes. Si el objetivo es alcanzar un nuevo estatus político para Euskadi atendiendo a la legalidad vigente, es imposible que conceptos tan soberanistas puedan alcanzar cumbre -empleando la figura utilizada por Ortuzar- a través de la vía constitucional. La comunidad autónoma vasca es la única que falta por reformar su estatuto, precisamente porque hasta la fecha no ha conseguido formular un proyecto compartido. Ortuzar se mostró partidario de que el nuevo estatus tenga una base política y social más amplia que el vigente Estatuto. Algo imposible de conseguir si prevalece el acuerdo entre PNV y EH Bildu.