Las escaleras de enero

El mes de enero, coincidiendo con el inicio del nuevo año, es propicio para el cambio de hábitos basados en nobles aspiraciones. En el caso de nuestro cuidado personal y aspecto externo, en un intento de redimir los inevitables excesos navideños, retomar por enésima vez el hábito de hacer ejercicio es una de las liturgias más practicadas. Me gustaría aportar mi granito de arena en tan beneficioso proyecto.

Bilbao es hoy un crisol de escaleras. A las de cualquier vivienda, hemos de sumar todas las existentes en las laderas que dan sentido orografico al botxo, sin olvidar aquellas que consiguen que el metro no sea un tren de cercanías. Quizás la novedad ahora recae en el hecho de que, como en otros sitios de Euskadi, muchas de ellas están mecanizadas para mejor el acceso de las personas con dificultades de movilidad. Sin embargo, también son utilizadas por personas que quizás no las necesiten irremediablemente e incluso por ciudadanos o ciudadanas que creen que se trata de una atracción de feria de propiedad pública a precio inmejorable. Y por otros y otras que sencillamente no comprenden los potenciales peligros que entraña su uso continuado.

En un experimento realizado ya hace años en USA, la instalación de unos carteles junto al cruce entre la escalera mecánica y la tradicional avisando de los beneficios que sobre la salud tendría ese pequeño esfuerzo, hizo que casi la mitad de los ususarios de las escaleras mecánicas optasen por las que suponían mayor esfuerzo físico, entendedores de sus beneficios. Para comprobar la eficacia motivadora de estos carteles, los retiraron posteriormente y en menos de tres meses, las mecánicas volvieron a ser usadas por casi todos los usuarios.

Podríamos afirmar, por tanto, que necesitamos esa especie de advertencia externa o piloto automático instalado en nuestra cabeza para que decidamos realizar ese pequeño ejercicio físico que se encuentra a nuestro alcance, y que quizás no valoramos suficientemente, siendo la escalera tradicional una alternativa magnífica para ello.

En enero y meses posteriores plantéese -si me admite el consejo- usar las escaleras tradicionales a razón de 200-250 escalones por día, en vez de las habituales mecánicas. Se hace un favor a usted mismo o misma y también a aquellos y aquellas que realmente necesitan esas instalaciones. Por una parte, conseguirá que su salud y aspecto exterior mejoren, que las instalaciones públicas estén más libres y que con el tiempo las encuentre mejor conservadas, para cuando realmente las necesite.