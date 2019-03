Enlace Urkullu Editorial El testimonio del lehendakari en el Supremo retrata la brecha entre el nacionalismo vasco y el catalán, agudizada tras sus fallidas gestiones EFE EL CORREO Viernes, 1 marzo 2019, 01:20

La declaración del lehendakari como testigo ante la Sala del Tribunal Supremo que juzga a líderes del independentismo catalán acusados de graves delitos tuvo el carácter excepcional que acompaña desde su origen a uno de los procesos judiciales más trascendentales desde la Transición. Nunca un presidente del Gobierno vasco había comparecido ante la más alta instancia de la Justicia española. Iñigo Urkullu lo hizo a petición de las defensas de tres de los encausados para explicar las intensas y fallidas gestiones con las que intentó evitar que el pulso entre el secesionismo y el Estado derivara en la profunda fractura política y social que hoy tensiona España. Su meticuloso testimonio, plagado de fechas y datos, no solo confirmó relevantes detalles de aquellas convulsas fechas, sino que dibujó la brecha abierta entre el nacionalismo vasco y el catalán sobre el respeto a la legalidad vigente, el posibilismo de sus reivindicaciones y los pasos que están dispuestos a dar para hacerlas realidad. El lehendakari se esforzó en ofrecer cobertura a Carles Puigdemont -la persona que le invitó a ejercer de enlace con Mariano Rajoy y su entorno- al subrayar su «disposición al diálogo» y que «en modo alguno» deseaba aprobar una declaración unilateral de independencia (DUI). Pese a ello, no pudo ocultar su disconformidad con el suicida rupturismo del expresidente de la Generalitat. Este quedó retratado como un líder incapaz de mantener sus propios criterios por la presión de la calle cuando Urkullu recordó su marcha atrás del acuerdo alcanzado por ambos el 25 y el 26 de octubre de 2017 para adelantar las elecciones autonómicas y eludir así la proclamación de una república y la aplicación del 155. El de Urkullu fue el testimonio de una frustración, evidenciado en el reconocimiento de que su objetivo era impedir ambas medidas, materializadas apenas unas horas después de que Puigdemont diera al traste con sus esfuerzos por tender puentes. Es relevante que el lehendakari marcara distancias con el 'procés' cuando algunos dirigentes del PNV abogan de forma irresponsable por repetir una experiencia similar en Euskadi. Los líderes jeltzales que apuestan por esa fórmula harían bien en valorar el inequívoco desmarque de Urkullu en el Supremo respecto a vías unilaterales contrarias a la legalidad condenadas de antemano al fracaso y a no generar más que división y frustración. Con la reforma del Estatuto de Gernika en hibernación, es lo menos que el nacionalismo vasco debería aprender del fiasco catalán.