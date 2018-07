El energúmeno viral Uno se pregunta qué lleva a un ciudadano a confundir lo que no es serio con aquello que lo es IÑAKI EZKERRA Lunes, 30 julio 2018, 00:53

Es un genuino fenómeno de nuestro tiempo: ese vídeo que recibes en un WhatsApp en el que un tipo gritón y malencarado al que no conoces de nada, y al que tampoco deseas conocer, te larga un rollo destemplado, demagógico e infecto sobre los que considera nuestros males nacionales. En dos minutos arremete contra todas las causas políticas y sociales que no le gustan y te llama poco menos que imbécil por sintonizar con ellas. No digo yo que no tenga alguna razón en la denuncia que hace de determinadas lacras. Suele tenerla, de hecho, pero su tono feo, desapacible, se la quita. Y le descalifica asimismo el batiburrillo indiscriminado, el popurrí sin matices, el injusto cóctel en el que combina vicios, calamidades y agravios con prejuicios directamente reaccionarios.

Sin comerlo ni beberlo, uno recibe en el móvil una bronca de un energúmeno viral que no escatima en palabras gruesas y del que rescato algunas frases: «¿A ti qué mierda te importa que Franco siga o no siga en el Valle de los Caídos?», «tú, que estás pagando la luz, la hipoteca, el gas y el teléfono, ¿vas a vivir mejor si sacan de su tumba a Franco?», «cuando no es Franco son los toros o los derechos de los homosexuales», «nos manifestamos sólo por chorradas»… El discurso de ese sujeto me parece ilustrativo de una manera poco fina de hilar ideas y argumentos. ¿Cómo que a mí qué mierda me importa? ¿Y qué mierda te importa a ti lo que me importa a mí? ¿Es que tú puedes decidir y yo no lo que es importante? ¿Es que sólo lo importante nos ocupa en la existencia y no hay en ella sitio para tareas o empresas menores? ¿Cómo que si voy a vivir mejor? ¿Todo lo que hacemos en la vida se justifica porque sirve para mejorar nuestra situación económica? ¿Te hacen a ti vivir mejor los supuestos valores que defiendes? ¿Va a vivir mejor quien muere por salvar a otro de un incendio?

Uno puede estar de acuerdo en la denuncia de la pirotecnia progresista con la que ha inaugurado Sánchez su precaria legislatura; esa traca fallera; ese totum revolutum de eutanasia, memoria histórica, lenguaje inclusivo y eslóganes electoralistas como el 'Ceuta y Melilla sin vallas' o el 'diálogo sin límites con Cataluña', que ya le han empezado a estallar en las manos. Pero el energúmeno viral incurre en la tara que critica. Mete en el mismo saco de lo que llama 'chorradas' la momia de Franco, los toros y los homosexuales, o sea, causas superfluas o que se invocan en ciertos momentos superfluamente con otras nobles y justas que se deben invocar siempre y que sí nos mejoran la vida. Uno vive mejor sabiendo que el otro no es perseguido por sus inclinaciones sexuales. Ante el energúmeno viral, uno se pregunta qué lleva a un ciudadano a confundir lo que no es serio con aquello que lo es, así como a ponerse delante de una cámara para mostrar al mundo la confusión que tiene en su cabeza.