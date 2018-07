Empleo diana - Editorial - La perspectiva de una bolsa de parados crónicos emplaza a las instituciones y a los agentes sociales a concertar acciones dirigidas a la formación y contratación de las mujeres y los hombres concernidos EL CORREO Domingo, 29 julio 2018, 00:53

La estimación de que en Euskadi hay 55.000 personas «cronificadas en el desempleo» -según advierte la catedrática Sara de la Rica- ensombrece el anuncio de que pronto el paro en el País Vasco bajará del 10%. A no ser que la ralentización del crecimiento, apuntada ayer por el consejero Azpiazu en línea con las previsiones que dominan el horizonte de las sociedades europeas, posponga la buena noticia. La creación de puestos de trabajo ha sido encomendada a la economía, hasta el extremo de eximir a las instituciones públicas de responsabilidades al respecto. El desempleo forma parte de la fatalidad que acompaña a nuestro país. De ahí que al revelarse la existencia de 55.000 conciudadanos virtualmente excluidos del mercado de trabajo, los empleadores, las administraciones y la sociedad en general pueden tener la tentación de consignar el dato, sin más, a la espera de que entre la jubilación de los parados crónicos de más edad y la evolución del empleo se disipe el problema. Como si no tuviera componentes que pudieran perdurar o reproducirse cíclicamente. La perspectiva de una bolsa de parados crónicos. Es elocuente, al respecto, que no exista un consenso activo en torno a las medidas a arbitrar frente, cuando menos, a cuatro de los fenómenos que describe el «desempleo cronificado»: menores de 30 años con bajo nivel de formación, mujeres que encuentran dificultades para conciliar la maternidad con un puesto de trabajo asequible y mayores de 45 años con carencias profesionales, con especial incidencia entre las mujeres. Se da la circunstancia, además, de que 35.000 personas que se irán aproximando a la edad de jubilación se encontrarán con pensiones tan bajas como sus actuales expectativas de trabajo. El servicio público de empleo -Lanbide- continúa mostrándose inadecuado en su funcionamiento para intermediar entre oferta y demanda de trabajo, como toda la estructura heredada del INEM. Mientras que las firmas privadas del sector están identificadas con la gestión de los intereses de los empleadores. Es evidente que la creación de nuevos puestos de trabajo y la propia absorción del desempleo de larga duración depende fundamentalmente de la marcha de la economía. Entendiendo que sería una deseconomía inadmisible tratar de generar puestos de trabajo a un coste público imposible de rentabilizar, ni siquiera socialmente. Pero la identificación realizada por Sara de la Rica de los segmentos que componen esas 55.000 personas «cronificadas en el desempleo» no solo permite sino que obliga a las instituciones y a los agentes sociales a concertar acciones diana de formación y contratación.