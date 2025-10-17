El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Bajo la piel

Sospecho que la mitad de los comentaristas no tienen idea de lo que sucede, como yo

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Después de un viaje a un país tropical, una amiga empezó a sentir picores en un pie. Tardó en percatarse de que, entre los dedos, ... había algo raro, una especie de larva que tuvieron que extraerle y que vivía bajo su piel. La visión de aquello me trastornó y desde entonces miro entre mis dedos por si una 'larva migratoria' quiere visitarme. Esta mañana me he dado cuenta de que no solo existen esas larvas desorientadas, sino que en mis pensamientos se ha infiltrado una especie de perplejidad profundamente dañina a la que llamamos actualidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  2. 2 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  3. 3

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  4. 4

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  5. 5

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  6. 6

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  7. 7

    ¿Debió ordenar Felipe González que «volaran por los aires» a la cúpula de ETA?
  8. 8

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás un muro en plena Avanzada»
  9. 9

    Seguridad abre una investigación por las lesiones a un joven en el acto de Falange
  10. 10 Nestlé despedirá a 16.000 trabajadores en dos años tras el desembarco de Pablo Isla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bajo la piel

Bajo la piel