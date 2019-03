En vísperas del 8 de marzo, va un partido tan violeta como Podemos y pronuncia la palabra maldita: Él. Pronombre personal masculino (ahí nos duele) del singular. Porque, me pregunto a lo Alejandro Sanz: ¿Y si fuera ella? Pues si fuera ella ya sería otra cosa. Pero es que no es ella la que vuelve, sino él. Además, ella ya se fue y cuando volvió no le hicieron tanta fiesta. ¿Y quién es él?, que diría Perales. Él (en mayúsculas) es Pablo Iglesias. O como escribió Umbral de Raphael: «Él es él, él es aquél...». El cartel que anuncia el regreso de este líder carismático con el bombo con el que en otro tiempo se anunciaba la reaparición de un torero tiene un tono morado. No se sabe si por el color corporativo o por los palos que llegó a recibir ayer, durante su efímera y atribulada existencia... Y es que el alarde no le agradó ni al homenajeado Iglesias, que por lo visto aspira a un caudillismo discreto, de camuflaje.

De la ultraderecha se puede esperar cualquier incoherencia, como que quieran eliminar a los transexuales y que a la vez le pinten los labios a Hitler... Pero a la izquierda cabría suponerla más sensata. Sin embargo, tú ahora mismo le cuentas a un extranjero poco informado que aquí hay un partido político donde al líder, cuando está de baja, le sustituye en el cargo su mujer, y apuesto a que, así de entrada, situaría a esa formación en la derecha más rancia y nepotista. No te digo ya si le explicas que ese líder ha colocado de portavoz a su chica tras desbancar de ese puesto a su amigo de toda la vida... O que en una ocasión el susodicho escribió en las redes un mensaje contra una periodista que decía: «La azotaría hasta que sangre».

Luego resulta que a la hora de la verdad la mujer del líder vale tanto o más que él. Y que él se confiesa avergonzado por haber dicho aquello de los azotes... Vale, se admiten las disculpas. Pero habrá que admitir también que declaraciones como esas se habrían cargado la carrera política de cualquier candidato de derechas. Y es que el machismo, como la procesión, va por dentro. En vísperas del 8-M, nuestros líderes (todos hombres) se ponen morados defendiendo a las mujeres. Pero conviene recordar que en esto todavía hay mucho lobo disfrazado de cordero.