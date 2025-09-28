El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Todos lo saben

El foco ·

Jamás se debería minimizar lo que ocurrió en Auschwitz. Aun así, Israel ha dejado claro que no es una anomalía histórica

Edurne Portela

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:19

El pasado 16 de septiembre la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas publicaba un informe cuya conclusión era: «Israel ha cometido genocidio contra ... los palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023». No hacía falta tantas alforjas para este viaje. Las imágenes de ciudades arrasadas como Rafah o Beit Hanoun, de desplazamientos forzados de miles de familias, de masacres en hospitales y filas del hambre, de bebés muertos o a punto de morir por inanición, nos vienen llegando desde hace meses, también el conocimiento de que Israel ha diseñado y está llevando a su término la destrucción de todas las infraestructuras que sostienen la vida palestina en la franja de Gaza.

