El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos miembros de una brigada paracaidista ucraniana arrastran a un compañero herido Reuters

Terrorismo ruso contra Europa

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:50

Lanzar más de seiscientos drones y misiles contra una ciudad solo puede considerarse un acto de terrorismo. El segundo mayor ataque contra Kiev en los ... tres años y medio de invasión masiva se cobró una veintena de muertos porque su propósito era matar a civiles y desmoralizar a los supervivientes. El hecho de que entre los objetivos dañados figuren el edificio de la delegación de la Unión Europea y el British Council envía además un venenoso mensaje a los principales aliados de Ucrania. El mundo comprobó, con la cumbre de Alaska, que Estados Unidos está del lado de Vladímir Putin. El autócrata busca ahora aislar al país invadido de sus grandes apoyos militares y financieros, la UE y Reino Unido. Y resulta muy contraproducente que dirigentes comunitarias como Ursula von der Leyen o Kaja Kallas insistan en la evidencia de que los crímenes de Moscú amenazan los 'planes de paz' de Trump. Washington persigue la rendición de la nación atacada, e incluso da pasos, fallidos hasta ahora, para debilitar a Zelenski. Europa solo puede afrontar la amenaza creciente con un respaldo redoblado al exitoso asedio ucraniano a la producción rusa de hidrocarburos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  3. 3

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  4. 4

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  5. 5

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  6. 6

    Getxo reserva 16 millones para indemnizaciones por impedir construir en Azkorri
  7. 7

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  8. 8

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  9. 9 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  10. 10

    El Ayuntamiento de Bilbao asegura que ofreció el escenario de la plaza Circular a Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren y lo rechazaron

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Terrorismo ruso contra Europa

Terrorismo ruso contra Europa