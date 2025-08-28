El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Euskadi y las 'cosas del comer'

Alejado de la polarización política, Padrales ajusta sus prioridades a las preocupaciones de los vascos y llama a Bildu a sumarse a la convivencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:54

El lehendakari mantiene las claves de su gestión pública a pie de calle al ajustar las prioridades de su Gobierno PNV-PSE sobre la base ... de las principales preocupaciones de los vascos, señaladas de forma recurrente en las estudios sociológicos. En su comparecencia en el Palacio de Miramar, que marca el reinicio del curso político, Imanol Pradales dio ayer preferencia en su agenda a la seguridad, la salud, la vivienda y el impulso industrial, piezas esenciales de las llamadas 'cosas del comer' en una Euskadi alejada de la pulsión identitaria y la polarización. Está por ver si ese pragmatismo se prolonga en la ronda de contactos anunciada por Pradales para «ampliar y mejorar» el autogobierno sobre la necesidad compartida de culminar todas las transferencias incluidas en el Estatuto. Asunto en el que los jeltzales parecen abocados a competir con una izquierda abertzale movilizada para formar «frentes amplios» en favor de la soberanía.

