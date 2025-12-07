El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gehry, arquitecto de Bilbao

Deja un brillante legado en la ciudad al conectar su obra más célebre con el renacimiento urbano a través del genial 'efecto Guggenheim'

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:03

Frank Gehry, fallecido a los 96 años, deja tras de sí una monumental obra plagada de referencias internacionales en la arquitectura, en la que sobresale ... con un brillo especial el Museo Guggenheim de Bilbao. Considerado un emblema de la deconstrucción, el genial arquitecto supo conectar su obra con las necesidades de una ciudad que aspiraba al resurgimiento después de un ciclo industrial en declive. El edificio, construido en titanio como seña de identidad, impulsó la regeneración de la capital vizcaína antes de su apertura al público, en 1997. Encauzó el desarrollo metropolitano en lo que se llamó 'el milagro de Bilbao' y, a la vez, reactivó entre sus vecinos el orgullo de pertenencia a una ciudad obligada a reinventarse. A salir adelante entre ruinas sobre las que luego se levantó Abandoibarra a orillas de una ría saneada.

