Washington, militarizada

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:01

Cuando Donald Trump desplegó en junio a efectivos de la Guardia Nacional y marines para apoyar su 'caza al indocumentado' en Los Ángeles, el gobernador ... de California llevó la medida a los tribunales. Lo mismo hizo ayer el fiscal general de Washington D.C. contra la orden ejecutiva que desde el martes autoriza patrullas de soldados y miembros de agencias federales contra el crimen y el sinhogarismo en la capital. Los datos desmienten la «emergencia de seguridad» que invoca la Casa Blanca. Los delitos violentos descendieron un 26% en lo que va de año, y un 7% la criminalidad en general. En esta urbe de 700.000 habitantes, como en el resto del país, el verdadero enemigo son las armas de fuego, aunque no a ojos del mandatario. Al malestar de residentes y visitantes por la presencia de tropas, agentes y helicópteros se une la sorpresa por su concentración en las zonas consideradas más seguras. La justicia decidirá si el presidente -al que el Supremo concedió inmunidad absoluta para sus actos oficiales- está violando el autogobierno local al aferrarse a una norma que le permite federalizar la seguridad durante 30 días, prorrogables con permiso del Congreso.

