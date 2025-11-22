El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Varapalo judicial contra Meta

La prensa española gana una batalla histórica frente a los abusos del imperio tecnológico de Mark Zuckerberg

Editorial

Editorial

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Un juzgado de Madrid ha condenado al gigante tecnológico Meta a compensar a la prensa con 542 millones de euros por competencia desleal. La controversia ... surge de una demanda interpuesta en 2023 por 87 editoras de prensa –entre ellas, el grupo Vocento– y agencias de noticias españolas, agrupadas en torno a la Asociación de Medios de Información. De acuerdo con los demandantes, la multinacional de Mark Zuckerberg extrajo ilícitamente datos personales de los usuarios para incrementar sus ingresos de publicidad en Facebook e Instagram durante al menos cinco años, vulnerando la legislación europea y afectando con ello al negocio de la prensa digital española, que sí cumplió la normativa y tuvo que competir en posición de desventaja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  4. 4 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  5. 5 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  6. 6 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»
  7. 7 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  8. 8

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  9. 9

    Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao
  10. 10 Zara rompe el mercado del running con un precio insólito en sus nuevas zapatillas de placa de carbono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Varapalo judicial contra Meta

Varapalo judicial contra Meta