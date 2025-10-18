El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Reuters

Trump vuelve al guion de Putin

Editorial

Editorial

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:03

Comenta

La admisión pública por Donald Trump de que consultaría con Vladímir Putin una venta de misiles Tomahawk a Ucrania puso en bandeja al Kremlin la ... ocasión de reinstaurar su narrativa en el ánimo del presidente estadounidense. Con su conocido cinismo, el autócrata ruso desaconseja despachar a Kiev los proyectiles de largo alcance, no porque fuesen a cambiar el signo de la guerra, dice, sino porque complicarían las relaciones con Washington. La cumbre de Alaska ya demostró que, en momentos de apuro, Putin se sirve del ego del magnate para ganar tiempo en su frustrado proyecto de apoderarse del país vecino. La historia se repetiría de confirmarse una cita que traería a suelo europeo a un acusado de crímenes de guerra. La elección de Budapest es hiriente para los ucranianos, que en 1994 aceptaron en la capital húngara entregar su arsenal nuclear a cambio de falsas garantías de seguridad frente a Moscú. El objetivo de humillar a Europa une a EE UU y Rusia, deseosos además de ayudar a Viktor Orbán en su complicada reelección. Y no contenta con verse fuera de escenarios de decisión, Bruselas celebra que las sanciones no impiden a Putin pasearse por territorio de la Unión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  3. 3

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  4. 4 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  5. 5

    El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»
  6. 6

    La buena hora de Eder Sarabia
  7. 7

    Las monjas del Sanatorio Bilbaíno estudian la venta o traspaso de su clínica de Indautxu
  8. 8

    Un vecino conflictivo: acusado del homicidio de un joven del Pagasarri y absuelto
  9. 9

    Sanidad apunta a los vascos que viven en otras regiones como otra clave del desfase
  10. 10

    Suspendido el juicio por el niño de 11 años que murió tras ser atropellado en Aulesti

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump vuelve al guion de Putin

Trump vuelve al guion de Putin