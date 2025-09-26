El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El expresidente francés Nicolas Sarkozy y su esposa, Carla Bruni-Sarkozy, en el juzgado de París, Francia. EFE

Sarkozy, camino de la cárcel

Editorial

Editorial

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:07

El historial judicial de Nicolas Sarkozy ya acumulaba dos penas de prisión en firme. Pero la condena a cinco años de reclusión y otros tantos ... de inhabilitación por el Tribunal de París será la que lleve finalmente a la cárcel en las próximas semanas al hombre que presidió Francia entre 2007 y 2012. Y lo hará precisamente por la conspiración con la que, junto a cercanos colaboradores, intentó financiar la campaña que le sentó en el Elíseo con fondos procedentes de la Libia de Gadafi, el dictador que ordenó la voladura del avión de Lockerbie en 1988. En una reacción decepcionante, el antiguo mandatario sostiene que el fallo adverso «socava la confianza en el poder judicial», cuando es en realidad el crédito de la clase política el que sale destrozado después de décadas de escándalos. Otra inhabilitada, Marine Le Pen, respira por la herida al lamentar «el peligro» de la ejecución provisional cuando aún cabe apelación. La suerte de Sarkozy -que mantiene contacto con Macron y el primer ministro Lecornu- acentúa el ambiente crepuscular de la V República. Y ensombrece el salto a la actividad pública de su tercer hijo, Louis, que aspira a conseguir una alcaldía en marzo.

