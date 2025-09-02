El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efectivos trabajando en las labores de extinción del incendio de Quiroga (Lugo). EP

Riesgo de bochorno político

El mayor error para prevenir catástrofes como los incendios sería desviar la lucha contra el cambio climático al estéril campo de la polarización

Editorial

Editorial

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:02

Pedro Sánchez ha situado en primera línea de su agenda el pacto de Estado contra el cambio climático, aunque la mejor noticia que su Gobierno ... podía confirmar en este reinicio del curso ha sido dar por finalizada la ola de devastadores incendios que ha mantenido en vilo a medio país. Lo más desalentador de esta sucesión de fuegos sin precedentes fue comprobar la falta de voluntad de partidos y administraciones para concentrarse en las tareas de extinción y evitar enredarse en trifulcas estériles, mientras las llamas devoraban parajes de alto valor ecológico y agrícola, pese a los denodados esfuerzos de las brigadas a riesgo, incluso, de sus propias vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  3. 3

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  4. 4 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  5. 5 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  6. 6 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  7. 7 El exfutbolista profesional que no volverá a trabajar y cobrará para siempre una pensión de la Seguridad Social
  8. 8

    Una injerencia rusa dispara la tensión con la UE al obligar a aterrizar sin GPS al avión de Von der Leyen
  9. 9

    Bilbao ficha a una exportavoz jeltzale en las Juntas como nueva secretaria municipal
  10. 10

    Los universitarios vascos cobran 1.828 euros netos a los tres años de graduarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Riesgo de bochorno político

Riesgo de bochorno político