Responsabilidad con la Ertzaintza

EH Bildu insiste en cargar equivocadamente contra la Ertzaintza en un momento en el que, por responsabilidad, lo más sensato sería garantizar la calma en ... las calles y no dar pie a justificar cualquier incidente. La coalición soberanista cuestionó el talante democrático de la Policía vasca, a raíz de las agresiones sufridas por agentes en municipios en fiestas gobernados por la izquierda abertzale. El argumento empleado por sus alcaldes era doblemente injusto al preocuparse de los detenidos y censurar a los ertzainas víctimas del asedio. Arnaldo Otegi reiteró ayer el mensaje al considerar que «la autoridad se gana tratando bien a la gente», en respuesta a la condena contundente de los ataques que le exige el lehendakari en favor del respeto policial. No hay ningún motivo que justifique inquietantes soflamas como la que propaga Otegi al decir que «un policía que te pega, luego no es muy bienvenido en determinados espacios». Es impropio de la responsabilidad que quiere asumir Bildu en su intento por relevar al PNV en el Gobierno. Si busca una Policía «de cercanía», puede plantearlo en el Parlamento. No es prudente calentar las calles para eso, salvo que siga anclado en un turbio pasado.

