Rentas al alza, riesgo de brecha

Es indudable el aumento del nivel de vida de los vascos gracias a las progresivas mejoras de sus rentas, a pesar del encarecimiento de la ... cesta de la compra, la precariedad laboral y los gastos que obligan a extremar el control de la tesorería familiar. Lo cierto es que los ingresos han experimentado un sólido incremento en 2023, según el Eustat. La tendencia arroja en Bizkaia una renta personal media de 25.867 euros -con un alza de un 5,7%- y en Álava de 24.921 euros (5,3%). Son números positivos para consolidar la estabilidad de Euskadi, la comunidad con la renta neta más alta de España, aunque también describen otra realidad más dura como es la brecha de la desigualdad. La ría sigue marcando una frontera de progreso -los municipios de la margen izquierda rondan los 22.000 euros frente a los 35.000 de Getxo-, mientras que el territorio alavés dibuja la horquilla más amplia entre la prosperidad de Mendizorroza, el barrio más rico de las tres capitales (55.581), y la modestia de Rioja alavesa, con ocho localidades con los registros más bajos del País Vasco. Por colectivos, las mujeres corren más riesgo de quedarse atrás al ingresar 10.000 euros menos que los hombres en algunos casos.

