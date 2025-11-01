El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Príncipe Andrés junto con el rey de Inglaterra Carlos III. AFP

Realeza en apuros

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:50

Carlos III de Reino Unido ha abierto el proceso para despojar del título de príncipe a su hermano menor Andrés, que será además 'reubicado' desde ... el complejo de Windsor a otra residencia que seguirá pagando la Corona junto a su seguridad y el resto de gastos. En lo que se interpreta como una declaración condenatoria, el comunicado del Palacio de Buckingham explica que «estos actos de censura se han vuelto necesarios, ante el hecho de que él continúa negando las acusaciones en su contra» que le vinculan con el financiero y pedófilo neoyorkino Jeffrey Epstein.

