Vladímir Putin y Donald Trump. AFP

Putin no quiere, Trump tampoco

Editorial

Editorial

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Vladímir Putin le tiene bien cogida la medida a Donald Trump. Al autócrata ruso le resultó fácil cortocircuitar la supuesta disposición de EE UU a ... vender a Ucrania misiles de largo alcance. Le bastó con halagar al presidente por su tambaleante alto el fuego en Gaza y embarcarle en otra cumbre trampa. Cinco días después, la diplomacia de EE UU tuvo que renunciar al encuentro previsto en Budapest después de comprobar que Moscú mantiene «sus demandas poco realistas», que pasan por que el país invadido le regale el 20% de su territorio; y esto antes de empezar a negociar. Las maniobras nucleares de ayer constituyen una especie de traca final, aunque no son estas armas las que deben movilizar a Occidente, sino las empleadas en la lluvia de fuego desatada contra las regiones de Kiev y Járkov. Una bebé reducida a cenizas junto a su familia, decenas de niños rescatados del ataque a una guardería y destrozo de infraestructura energética que auguran otro cruel invierno para los ucranianos. La Casa Blanca desdeña el esfuerzo bipartidista del Congreso para declarar Estado terrorista a Rusia. Putin no encuentra motivo alguno para terminar la guerra, porque ve que Trump tampoco quiere.

