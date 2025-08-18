El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un miembro del equipo Mercedes trabajando en Hungría. Zoltan Balogh

El precio del desorden

El comportamiento de Mercedes compensa el castigo de los aranceles de EE UU y limita a un 0,7% el revés exportador en Euskadi

Editorial

Editorial

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:57

Desde que Donald Trump impuso el hachazo arancelario como procedimiento para resolver supuestas cuentas pendientes de su país con el mundo, las víctimas de su ... proteccionismo desinformado y primario sabían que la ruptura unilateral con las normas que gobernaban el comercio desde la Segunda Guerra Mundial tendría un precio. Ya llevan meses pagando, primero por la incertidumbre y después por los porcentajes arbitrarios, y las consecuencias se reflejan ya en las estadísticas. Como cabía prever, el coste para las economías exportadoras es oneroso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  2. 2

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  3. 3 11 arrestos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia
  4. 4

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
  5. 5

    Mil kilómetros durante veinte años para recordar a su hijo asesinado por ETA
  6. 6 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  7. 7 Una persona resulta herida en un accidente entre un camión y un turismo en Zamudio
  8. 8

    La lección de la joven que se enfrentó a la enfermedad de Crohn en un parque de gimnasia
  9. 9 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  10. 10

    Ourense, Cáceres, León y Zamora arden sin control: desalojan una docena de pueblos en el lago de Sanabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El precio del desorden

El precio del desorden