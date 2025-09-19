El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari, Imanol Pradales. Irekia

Pradales se pone plazos

La llamada a pactar un nuevo Estatuto antes de junio delata urgencias que no ve la sociedad y amenaza con encender la pugna electoralista

Editorial

Editorial

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:03

Es de agradecer que el Parlamento vasco desarrollara ayer el Pleno de Política General en un clima de absoluta normalidad e, incluso, voluntad de colaboración, ... a pesar de las profundas diferencias que mantienen los partidos sobre algunas cuestiones muy sensibles de la actualidad informativa y de la gestión pública. En un momento de fuerte crispación en la política española, con enfrentamientos dialécticos que llegan al bochorno social, los grupos parlamentarios vascos dirimieron sus discrepancias en un debate sin estridencias, en el que las reivindicaciones de cada uno de ellos eran sobradamente conocidas.

