El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jerome Powell durante una conferencia de prensa en Washington. Will Oliver

Powell gana tiempo

Editorial

Editorial

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:01

El discurso del presidente de la Reserva Federal en la reunión de bancos centrales en Wyoming, en el que mostró su disposición a rebajar los ... tipos de interés, refleja la tensión entre la política monetaria realista y la coyuntura convulsa de Estados Unidos. Jerome Powell abre la puerta a un recorte del precio del dinero por el enfriamiento del empleo, marcado por la persecución contra la mano de obra migrante y la caída simultánea de oferta y demanda de trabajo. El giro busca prevenir una oleada de despidos pero mantiene viva la vigilancia sobre la inflación, tensionada por los aranceles. Sin embargo, lo económico no puede desligarse de lo político. Donald Trump ha convertido las informaciones que contradicen sus anhelos en un enemigo personal. Su reacción ante los últimos registros laborales y sus ataques a miembros de la Fed, como la gobernadora de la institución Lisa Cook, muestran una estrategia coactiva que mina la independencia del regulador y la credibilidad del sistema. Si el delirio condiciona las estadísticas y las decisiones monetarias, la confianza en los datos se erosiona, cuando es el principio básico que sostiene los mercados y la estabilidad financiera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  3. 3

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  4. 4 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  5. 5

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  6. 6

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  8. 8 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  9. 9 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  10. 10 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Powell gana tiempo

Powell gana tiempo