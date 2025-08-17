El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un pontificado por definir

Editorial

Editorial

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:02

Cien días después de su elección, la enorme expectación mundial que rodeó la llegada al Vaticano de Robert Prevost ha cedido paso a una atención ... más específica a las líneas que marcará en su pontificado todavía por definir. Después de la etapa de Francisco, caracterizada por algunas decisiones rompedoras, León XIV ha recuperado el veraneo en Castel Gandolfo, en lo que se interpreta como un gesto hacia los sectores católicos más tradicionalistas. En la línea del argentino, ha clamado por el fin del sufrimiento en Gaza y dedicado, quizá, una atención más deferente a la guerra en Ucrania. Aún habrá que aguardar a los nombramientos en la Curia y a la primera encíclica para profundizar en la orientación de su mandato. Se espera con curiosidad cómo encarará el primer obispo de Roma estadounidense la beligerancia del clero de su país y el carácter disruptor que Trump imprime a su relación con el mundo. El camino mostrado en su diócesis peruana de Chiclayo debería anticipar un avance decidido en la lucha contra los abusos sexuales por parte de religiosos, una losa que la Iglesia debe remover con atención a las víctimas, transparencia en los casos y cultura de prevención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  2. 2

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  3. 3 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  4. 4

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar
  5. 5

    Un problema técnico en el montaje del escenario de Abandoibarra obliga a cancelar el concierto de este sábado
  6. 6 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  7. 7 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  8. 8

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  9. 9

    Extremadura y Castilla y León piden al Gobierno que envíe al Ejército, mientras en Galicia la situación sigue descontrolada
  10. 10 Programa completo del txupin de la Aste Nagusia 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un pontificado por definir

Un pontificado por definir