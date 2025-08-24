El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Chema Moya | A. Pérez Meca

Políticos que arden

Que PSOE y PP redoblen su pugna electoral en plena tragedia por los fuegos desalienta a una ciudadanía que les exige unidad y eficacia

Editorial

Editorial

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:03

Dos semanas de devastación por el fuego en el noroeste de España causan costes irreparables como el de los cuatro fallecidos. Y daños aún pendientes ... de evaluar en casas, explotaciones agrícolas y ganaderas, entre otras actividades, además de la dolorosa pérdida de riqueza natural que ejemplifican Las Médulas de León. A la declaración de las áreas afectadas como zona catastrófica, en el Consejo de Ministros del martes, seguirán las reclamaciones de los perjudicados, que instituciones y aseguradoras deberán atender con la máxima diligencia.

