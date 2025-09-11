Política y deporte

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del miércoles reparte su bote de 2 millones en Euskadi: resultados del 10 de septiembre
La iniciativa Gernika Palestina durante su manifestación en Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina. EFE

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:01

Las manifestaciones en favor de Palestina y contra Israel han encontrado en La Vuelta un importante altavoz, pero su caótica presencia en la carrera amenaza ... su normal desarrollo y pone en riesgo la llegada a la meta de Madrid y la integridad de los deportistas. La irrupción de las protestas vinculadas a la legítima defensa de los derechos del pueblo palestino en una competición deportiva, en la que participan más de tres mil personas y equipos de diferentes nacionalidades y patrocinios, genera un clima de confusión que no es beneficioso ni para la imagen imparcial de los ciclistas, ni para los propósitos de los convocantes. El desorden y las actitudes airadas de algunos de los manifestantes ponen en jaque a La Vuelta, que cumple su 80 aniversario y moviliza, por las localidades que atraviesa, importantes recursos económicos y una potente proyección internacional. Ante la constatación de que las protestas no van a cesar, se impone en sus impulsores una reflexión sobre la necesidad de limitar las manifestaciones a un ejercicio pacífico y respetuoso con los deportistas y espectadores. Más aún cuando el Gobierno de España ya ha adoptado medidas de carácter diplomático y comercial contra el Ejecutivo de Netanyahu, que dejan clara constancia de la repulsa mayoritaria al asedio en Gaza.

