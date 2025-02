Pobreza en uno de cada diez vascos

Comenta Compartir

La Euskadi de la prosperidad económica y de las amplias coberturas sociales contiene capas de población descolgadas del bienestar y en riesgo de asomarse a ... la exclusión. Son los que se ven obligados a comer más pasta que carne y pescado, no pueden poner la calefacción ni se van de vacaciones y sobreviven en la precariedad, cuando no en la economía sumergida o el paro. Esto es lo que se traduce como pobreza. O estar en peligro de caer en ella, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 del INE. En el País Vasco, afecta al 15% de sus residentes. Aunque es la autonomía con el porcentaje más bajo de todas -Andalucía está a la cabeza con un escandaloso 30%- hay que resaltar que algo más de uno de cada diez vascos sufre serias dificultades para cubrir necesidades básicas. La media nacional (26%) sitúa la tasa de exclusión de España al nivel de Rumanía y Bulgaria, a pesar de haberla reducido en los últimos años. A la vez, el país ha superado los 49 millones de habitantes, impulsado por el aumento de extranjeros con origen en Sudamérica y el Magreb. Euskadi también crece gracias a ellos: gana 12.429 vecinos. Tras el reto de no perder el tren demográfico, toca el del arraigo.

