Persiana bajada, ocasión perdida

La actividad empresarial confiere un perfil singular a cada calle de Bilbao, hasta el punto de cambiarle la personalidad por el peso de sus negocios. ... Hay una ciudad enfocada a la alimentación, la gastronomía, el ocio, las oficinas, el sector textil, el clínico o el cuidado personal, entre otros muchos que además pueden combinarse. Pero lo que resulta inconcebible en una capital pujante, propulsada por un creciente turismo, es el elevado número de comercios con la persiana bajada, y más en su almendra comercial -321 lonjas en desuso, repartidas en su mayoría entre Urquijo, Rodríguez Arias y Alameda Recalde, con la triste referencia de los cines Mikeldi, a punto de cumplir veinte años de su fundido a negro-. Es evidente que las ciudades evolucionan y con ello, la vida comercial. Pero cada local vacío es una oportunidad perdida, una ocasión de generar empleo, dinamismo y más tirón. Los alquileres imposibles y el relevo generacional no son las únicas claves para poder reabrir las puertas. El reto también es asimilar en el tejido productivo el desembarco de cadenas y fondos de inversión que, dejando beneficios a la economía, amenazan la identidad de Bilbao y sus tiendas con solera.

