El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Cuanto peor, peor

La guadaña de Junts para segar la legislatura pone en peligro a Sánchez, que debe priorizar la estabilidad frente al desgaste de Puigdemont y el PP

Editorial

Editorial

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Los protagonistas de la legislatura parecen instalados en un equivocado 'cuanto peor' para sus rivales, 'mejor' para sus intereses. Junts ha sacado la guadaña tras ... dos años de agitada convivencia con Pedro Sánchez con el fin de segar el mandato, al no ver cumplidas sus elevadas expectativas de lograr más cesiones del Gobierno, algunas de carácter personalista como la amnistía para Carles Puigdemont. Pero el intento de bloqueo que conlleva enmendar «todas las leyes españolas» pendientes también es una muestra de la frustración de los posconvergentes. Por un lado, ante la imposibilidad de nuevas concesiones tras haber sometido con sus siete escaños al Estado de Derecho a una tensión sin precedentes. Por otro, al evidente temor electoral a quedar difuminados por al avance de la extrema derecha independentista en Cataluña, representada por Alianza Catalana. Parece improbable que los de Puigdemont apliquen su deslealtad con Sánchez en una moción de censura que les ataría al PP y Vox. En su caso, el golpe en la mesa no es garantía para terminar con el exilio en Waterloo y, mucho menos, para un eventual regreso de sus siglas a la Generalitat que ahora lidera el socialista Salvador Illa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  2. 2

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  3. 3 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  4. 4

    «Me robaron el DNI y ahora los juzgados me reclaman por estafas online»
  5. 5

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»
  6. 6 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  7. 7

    Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un delincuente detenido 10 veces en un año?
  8. 8

    Getxo define cómo será su futuro al aprobar definitivamente su plan más polémico
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: «Hay partidos que no me puedo perder»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuanto peor, peor

Cuanto peor, peor