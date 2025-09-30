El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del recinto en el que se desarrolló en agosto el campamento de Bernedo. Igor Aizpuru

Peligrosa descoordinación

El escándalo del campamento de Bernedo revela un clamoroso fallo institucional en cadena que urge corregir para proteger a los menores

Editorial

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:02

El escándalo destapado por EL CORREO en el campamento alavés de Bernedo revela un clamoroso fallo en cadena de las instituciones públicas en la debida ... protección a los menores. Por la aparente gravedad de los hechos, puestos en conocimiento de las autoridades desde el año 2021, y por su reiteración en las colonias organizadas este último verano, con la asistencia de un centenar de chicos y chicas de 13 a 15 años. Las más que dudosas prácticas desarrolladas por monitores del udaleku con sus participantes, cuando no un trato vejatorio que bordea el delito sexual, eran motivo más que suficiente para haber encendido todas las alarmas en la Administración y, con ellas, activado las medidas de inspección, prevención y, llegado el momento, exigencia de responsabilidades a los organizadores para evitar males mayores.

