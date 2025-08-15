El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Nueva Liga, vieja polémica

Editorial

Editorial

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:07

Una antigua polémica calienta el inicio de LaLiga 2025-26, cuando parece cerca de hacerse realidad la pretensión de los dirigentes del fútbol profesional de ... llevar un partido fuera de España. Intentos anteriores, en los que invariablemente figura involucrado el F. C. Barcelona, fracasaron por disputas entre la patronal y la Federación y llegaron incluso a los tribunales. Ahora solo falta la bendición de la UEFA y la FIFA para que un Barça-Villarreal se dispute el 20 de diciembre en Miami, al calor del Mundial que tendrá en los EE UU de Trump una de sus tres sedes. La falta de transparencia que rodea la iniciativa disgusta al Real Madrid, que ha emprendido acciones legales por considerar que en este «paso histórico» todos los equipos deberían ser escuchados. Y, en una época de dominio absoluto de los ingresos televisivos, los jugadores reclaman información. ¿Y los aficionados? Su malestar se considera tan «lógico» como prescindible. Los clubes vascos mantienen distancia oficial respecto a la controversia, en una campaña de ilusión para el Deportivo Alavés y muy exigente para un Athletic que ambiciona grandes logros en el campeonato liguero, la Copa y la máxima exigencia de la Champions.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  2. 2 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  3. 3 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  4. 4

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»
  5. 5 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas mañana viernes
  6. 6

    Las algas de Noja se extienden por las playas de Cantabria
  7. 7 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  8. 8 Iñigo Pérez carga contra el negocio del fútbol: «Cobramos salarios indecentes y seguimos en la rueda»
  9. 9 Ken Follett: «La gente recordará nuestra época y pensará en lo estúpidos que fuimos»
  10. 10

    Bilbao pide extremar la precaución: «Los amigos de lo ajeno hacen su agosto en Aste Nagusia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nueva Liga, vieja polémica

Nueva Liga, vieja polémica